Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
В Турции рассказали, что рассчитывают на визит Путина в ближайшей перспективе
Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию езе обсуждается, Анкара рассчитывает, что примет российского лидера в самой ближайшей перспективе, сообщил информированный дипломатический источник в турецкой столице.
Он отметил, что сейчас ведется согласование даты и повестки переговоров двух лидеров. По его словам, приблизительная дата российского лидера в Турцию визита пока неизвестна, передает РИА «Новости».
В начале июля Путин провел переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Астане.