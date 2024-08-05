Тактико-стратегический форум «Рубеж» стартовал в Воронежской области

Tекст: Валерия Городецкая

Главная цель организаторов – построить команду единомышленников, сплотить ребят из разных регионов и научить их работать в условиях ЧС, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У каждой команды есть два наставника: один из них – действующий военнослужащий, участник СВО, а второй – из федерального проекта «Тренер» для трудных подростков. Команды называются подразделением бойцов СВО, например, «Сомали», «Спарта», «Купол» и другие. Кураторам предстоит на протяжении пяти дней работать с ребятами, поддерживать их, помогать соревноваться и справляться с заданиями», – рассказал руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

В первый день форума участников поприветствовал председатель «Народного фронта», герой ДНР Артема Жога. Он пообщался с ребятами, а также пожелал им плодотворной работы, познавательных лекций и интересных открытий.

«Рубеж» дает уникальную возможность обменяться опытом, знаниями и идеями. Также здесь можно почерпнуть много нового и полезного из опыта настоящих экспертов – как бойцов специальной военной операции, так и профессиональных спортсменов. Уверен, истории защитников нашей Родины станут примером для молодых людей», – сказал Жога.

Также с приветственным словом к участникам «Рубежа» обратился представитель Минобороны, начальник отделения по работе с ветеранами Главного военно-политического управления ВС России, полковник Александр Кравченко и замглавы Воронежской области Дмитрий Маслов.

Обучаться на форуме участники будут по направлениям, которые определили для себя сами. Несколько дней они будут осваивать профессии военкора, медика, пехотинца, связиста, сапера, штурмовика и учиться управлять беспилотниками.

По словам организаторов, форум «Рубеж» и тесное взаимодействие с бойцами вдохновляют участников и меняют их взгляды на жизнь. Приезжая в родные регионы, ребята эффективно применяют полученные навыки и запускают новые проекты.