Якушев назвал поддержку кандидатов-бойцов СВО главной задачей на выборах

Tекст: Валерия Городецкая

«Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО», – отметил Якушев, его слова приводит сайт «Единой России». Он подчеркнул, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах – один из главных критериев эффективности партийных отделений.

«У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии», – подчеркнул Якушев.

Всего «Единая Россия» выдвинула более 36 тыс. кандидатов на все уровни выборов–2024, из них 61% – кандидаты без политического опыта, в том числе 380 участников СВО.

Говоря о портрете кандидата от «Единой России», он также отметил, что членами партии являются 65% выдвинутых кандидатов, сторонниками – 35%. Треть кандидатов – женщины. Молодых людей до 35 лет – 15%.

Каждый четвертый кандидат – представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%. Госслужащих – 13%.

Напомним, Председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с думской фракцией поручил оказать участникам СВО и новым кандидатам действенную помощь в проведении избирательной кампании–2024. Он отметил, что участники СВО пользуются большим доверием и уважением, они сегодня по-настоящему востребованы.

В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах России. По результатам выборов будет замещено более 25 тыс. мандатов, в том числе в органы МСУ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы в 13 законодательных собраний российских субъектов, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут десять кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, глав 21 региона и состоятся довыборы депутатов Госдумы.