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Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧ
Результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который внутримышечно вводят для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев, являются «грандиозным успехом», заявил Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
Как пишет РБК, в клинических испытаниях ленакапавира участвовали 5,3 тыс. женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет, первой группе исследуемый препарат вводили дважды в год, а две другие группы принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) Descovy и Truvada.
Как заявляет Gilead Sciences, ни одна из 2134 женщин, которым вкололи ленакапавир, не заразилась ВИЧ, при этом среди тех, кто принимал PrEP, было16 случаев инфицирования у 1068 женщин в группе с Truvada и 39 случаев у 2136 женщин, принимавших Descovy.
Покровский отмечает, что новизна препарата заключается в том, что его вводят с помощью инъекций, поскольку ранее такие лекарства выпускали только в форме таблеток.
Он добавил, что таблетки надо принимать ежедневно, и, возможно, кто-то иногда пропускал прием препарата, поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных.
«А вот там, где делали инъекции, там из 2 тыс. женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», – сказал он.
Проблемой Покровский назвал стоимость препарата – 40 тыс. долларов за годовой курс ленакапавира, что для развивающихся стран «неприемлемо». Он добавил, что в России тоже встанет вопрос, кому этот препарат нужно применять и будет ли государство его оплачивать.
Ранее сообщалось, что специалисты ФМБА начали разрабатывать две новые вакцины – «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2» – для лечения ВИЧ-инфекции.