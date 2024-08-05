Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.18 комментариев
Беспилотник «Хезболла» атаковал командный пункт армии Израиля у границы с Ливаном
Вооруженные формирования «Хезболла» ударили беспилотником по командному пункту Армии обороны Израиля на израильско-ливанской границе, сообщил телеканал Al Mayadeen.
Как сообщил телеканал, удар был нанесен беспилотником-камикадзе, преодолевшим израильскую систему ПВО, передает ТАСС. Целью удара стал дислоцированный возле поселения Айелет-ха-Шахар штаб 91-й дивизии израильской армии.
Al Mayadeen отмечает, что в результате атаки двое израильских военнослужащих получили ранения.
Ранее ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.