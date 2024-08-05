Walla: Израиль подготовил бункер для Нетаньяху в районе Иерусалима в свете ожидаемой атаки Ирана

Tекст: Вера Басилая

Отмечается, что бункер для израильского правительства приведен в готовность на фоне ожидаемой атаки Ирана и «Хезболлы», передает ТАСС.

Портал Ynet пишет, что Израиль решил построить подземный бункер по итогам Второй ливанской войны в 2007 году. Официально убежище называется «Национальный центр кризисного управления», его расположение и глубина засекречены. Бункер рассчитан на несколько сотен человек, в нем есть жилые помещения, рабочие кабинеты, залы заседаний и единый командный центр.

Подземное убежище ни разу не использовалось за 10 месяцев с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала военной операции в секторе Газа, при этом он несколько раз был задействован во время длившейся 50 дней операции израильской армии в секторе Газа в 2014 году.

Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.

Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.

Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.