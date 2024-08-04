Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В Петербурге эвакуировали жильцов дома из-за аварии во время ремонта
Около 30 жителей дома № 41 по улице Большой Зеленина на Петроградском острове были срочно эвакуированы из-за аварийной ситуации, возникшей во время проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе профильного вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.
Отмечается, что инцидент произошел в одном из жилых домов на Петроградском острове в Петербурге. Во время проведения плановых ремонтных работ, осуществляемых подрядной организацией Фонда капитального ремонта, произошло отслоение напольного покрытия от стены. Учитывая потенциальную опасность для жизни и здоровья жильцов, было принято решение об их немедленной эвакуации, указали в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в центре Краснодара произошло возгорание, порядка 40 жильцов эвакуировались самостоятельно.