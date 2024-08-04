ВС России освободили Новоселовку Первую в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что российские Вооруженные силы продолжают успешно вести наступательные действия на различных направлениях. Так, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка Донецкой народной республики. Отражена контратака противника.

Отмечается, что потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Как указали в пресс-службе, на других направлениях также достигнуты успехи. Так, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике противника, уничтожили склады боеприпасов и военную технику.

В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах Старицы, Волчанска Харьковской области, Мирополье и Басовки Сумской области. В ведомстве указали, что потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

В частности, подразделения группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили несколько западных танков Leopard и артиллерийских систем. Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям и отразив контратаки противника. Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, уничтожив несколько западных самоходных артиллерийских установок.

В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 54-й и 100-й механизированных, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка ДНР. ВС РФ ликвидировали до 690 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 155-мм гаубицу FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», 105-мм орудие М109.

Как указали в Минобороны, подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области. В ведомстве добавили, что потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил в течение суток поражены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты украинский самолет Су-27, несколько реактивных снарядов HIMARS и большое количество беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанска, заняли уже практически его половину.