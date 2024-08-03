Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.6 комментариев
Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска
Алаудинов: Почти половина района высотных домов в Волчанске взята под контроль ВС России
Подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанске, заняли уже практически его половину, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, в Волчанске продолжаются бои, в ходе которых более половины участка в центре города, застроенной высотными домами, перешла под контроль российских войск, передает РИА «Новости».
Алаудинов заявил, что «Ахмат» тоже находится на этом участке и совместно с другими подразделениями.
Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска.