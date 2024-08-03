Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска

Алаудинов: Почти половина района высотных домов в Волчанске взята под контроль ВС России

Tекст: Вера Басилая

По его словам, в Волчанске продолжаются бои, в ходе которых более половины участка в центре города, застроенной высотными домами, перешла под контроль российских войск, передает РИА «Новости».

Алаудинов заявил, что «Ахмат» тоже находится на этом участке и совместно с другими подразделениями.



Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска.