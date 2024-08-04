Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за соболезнования в связи с наводнениями в КНДР
Ким Чен Ын заявил о «чувстве в отношении настоящего друга» после соболезнований со стороны Путина в связи с наводнениями
КНДР обратится за помощью к «самым искренним друзьям» в России, если стране потребуется помощь в ликвидации последствий наводнений, сообщил северокорейский лидер Ким Чен Ын в ответ на соболезнования со стороны президента России Владимира Путина.
Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын от имени властей и народа КНДР, а также «от себя лично» выразил Путину и российскому правительству «искреннюю признательность». Северокорейский лидер отметил, что «в самое тяжелое время ощутил особое чувство в отношении настоящего друга», передает ТАСС.
Напомним, Путин выразил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с последствиями наводнений и заверил, что КНДР всегда может рассчитывать на поддержку России.