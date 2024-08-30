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Дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика на территории храма в Москве
Бастрыкин затребовал доклад по нападению детей мигрантов на девочку и мальчика на территории храма в Москве
Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении в Москве, где, как сообщили в социальных медиа, дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика на территории храма.
Как пишет «Московский комсомолец», инцидент произошел 27 августа на территории храма Серафима Саровского в Кунцево. Дети мигрантов оскорбляли и бросали камни в мальчика и девочку, которые катались на самокатах.
Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по городу Андрею Стрижову «доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», передает ТАСС.
Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. Авторы инициативы заявили, что сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и общественной напряженности.