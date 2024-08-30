Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.4 комментария
Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева, обвинив его в публичных призывах к террористической деятельности на территории России.
Российские правоохранительные органы начали расследование в отношении экс-футболиста, его действия квалифицированы как публичные призывы к терроризму, что является уголовным преступлением, передает ТАСС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алиева и объявил его в розыск. По данным следствия, футболист скрывается от правосудия за пределами России.
Ранее родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.