Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

Tекст: Евгений Поздняков

«Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

«Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

«Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

«В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

«Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.