  • Новость часаФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    Сару Вагенкнехт облили краской в Германии
    Российские войска продвинулись под Купянском
    Дипломат пошутил над уничтожением F-16 «Пэтриотом» на Украине
    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ
    Пентагон пригласил министра обороны Украины обсудить бои в Курской области
    Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не хочешь помогать ни армии, ни мирным, а просто хочешь, чтобы было «как раньше»? Так не будет. И не получится быть в стороне.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов России нужен тихоокеанский фасад

    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    9 комментариев
    30 августа 2024, 12:08 • Новости дня

    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области

    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

    На видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом «убивать эту нечисть», передает РБК.

    Ранее в силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

    До этого солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.

    29 августа 2024, 19:53 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

    По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.

    Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.

    Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.

    Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.

    Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.

    Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Коментарии (48)
    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

    Коментарии (8)
    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    Коментарии (0)
    30 августа 2024, 06:16 • Новости дня
    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ

    Посол Мирошник: Польские формирования и другие наемники замечены в Курской области

    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ
    @ Michal Fludra/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Посол побывал в Курской области, где встретился с жителями, которые видели в регионе военных людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Покидавшие свои дома местные жители сталкивались с боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах, передает РИА «Новости».

    В то же время, местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУ, у которых осталось что-то человеческое, призывали людей уходить, потому что за ними шли поляки, «которые не пощадят».

    Мирошник рассказал, что Россия получила огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. По его словам, ВСУ часто наносили удары по домам начиненными зажигательными боеприпасами беспилотниками.

    «Люди оттуда эвакуировались, но видимо из-за какой-то злости или звериной жестокости они расстреливали, сжигали дома», – заявил Мирошник.

    Посол добавил, что местные жители рассказали, что ВСУ в целом ряде деревень дома расстреливали в упор из БТР для развлечения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

    Коментарии (11)
    29 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли более 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, включая БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла артиллерийское орудие, установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовиков в направлении Коренево и Черкасского Поречного. Сорваны попытки атак в сторону Борок, Кремяного, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 70 человек и четыре бронемашины. Пять украинских боевиков сдались в плен.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны у Апанасовки, Борок, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьского, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагостя и Черкасской Конопельки.

    Авиация в Сумской области ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Басовки, Водолаги, Глухова, Искрисковщины, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Сумов, Шалыгино и Эсмани.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 человек, 74 танка, 36 БМП, 64 БТР, 486 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

    Коментарии (18)
    30 августа 2024, 05:11 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов поразили технику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Расчеты FPV-дронов поразили технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» поразили различную военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    По словам командира взвода ударных БПЛА, ВСУ задействовали в Курской области большое количество западной техники, среди них бронетранспортеры М113 и MaxxPro, бронемашины «Казак». Он отметил, что по целям противника работают расчеты FPV, «сбросников» на «Мавиках» (дронах типа Mavic, – прим. ВЗГЛЯД), следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Командир отметил, что в ходе радиоперехватов слышна речь иностранных наемников на стороне ВСУ, в частности говорящих на польском языке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 19:02 • Новости дня
    Добровольческий отряд для поддержания правопорядка решили создать в Курской области
    Добровольческий отряд для поддержания правопорядка решили создать в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Курской области создадут добровольческий отряд «Барс-Курск», он займется поддержанием правопорядка в населенных пунктах региона.

    Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

    По его словам, решение принято после совещания с членами правительства Курской области и главами районов.

    «Это новое формирование станет значимым звеном в обеспечении правопорядка на территории Курской области», – отметил он.

    Ранее помогающим бойцам СВО медикам в Курской области назначили дополнительные выплаты.

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    СМИ: ВСУ хотели подорвать мост с мирными жителями в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в Беловском районе Курской области намеревались подорвать мост, через который проводится эвакуация мирных жителей, сообщают Telegram-каналы.

    ВСУ пытались заминировать мост для эвакуации жителей Курской области.

    Мост расположен между населенными пунктами Гирьи и Белица в приграничной зоне области, по нему эвакуируются мирные граждане, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Боевики ВСУ установили несколько противотанковых мин ТМ-62, на них могли подорваться как мирные жители, так и волонтеры. Мины успешно обезвредили.

    Ранее МЧС России сообщало о выводе мирных жителей из «серых зон» в Курской области.

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 17:19 • Новости дня
    Российский вертолет Ка-52М ударил ракетами по ВСУ в Курской области

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские военные с помощью вертолета Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Удар ВС России нанесли по разведанным целям противника в приграничье, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылет.

    Ранее сообщалось, что противник в Курской области потерял за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники.


    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 17:28 • Новости дня
    Помогающим бойцам СВО медикам в Курской области назначили допвыплаты

    Мишустин: Помогающим бойцам СВО медикам в Курской области назначат допвыплаты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Медицинские работники в Курской области, оказывающие помощь участникам спецоперации, начнут получать специальные доплаты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Медработники, которые «заботятся о раненых в ходе специальной военной операции», будут получать дополнительные выплаты, сказал Мишустин, передает ТАСС.

    По его словам, президент Владимир Путин поручил для таких сотрудников сферы здравоохранения ввести дополнительные соцвыплаты, они уже введены.

    Премьер уточнил, что в первую очередь речь идет о врачах, медсестрах и другом медперсонале из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей. Эта мера распространяется на специалистов, которые трудятся в Курской области.

    В этом регионе с августа доплата затронет свыше 2,5 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: «Авантюра» Киева в Курской области свела на нет тему переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Россия была готова к переговорам, однако «авантюра» Киева в Курской области свела эту тему на нет, передает ТАСС.

    «Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными», – сказал он.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что после атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ.

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 16:50 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ жилых домов в городе Льгове под Курском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела жилых домов в городе Льгове Курской области, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

    Как говорится в сообщении в отношении военнослужащих войсковых частей А0362 (61-я отдельная механизированная бригада), А4718 (22-я отдельная механизированная бригада), А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада) ВСУ и других подразделений и соединений Украины Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями «Покушение на убийство» и «Теракт», передает ТАСС.

    Ранее глава города Льгова Курской области Алексей Клемешов сообщил, что в результате падения фрагментов сбитой ракеты во Льгове Курской области пострадали четыре человека.

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 16:18 • Новости дня
    Мишустин поручил кабмину расширить поддержку приграничных районов

    Мишустин поручил кабмину расширить поддержку приграничных с Украиной районов

    Tекст: Кристина Коваленко

    Правительство России в соответствии с поручениями президента увеличивает поддержку приграничных с Украиной регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Он рассказал о компенсациях для тех, кто вынужден был покинуть свои дома, передает ТАСС.

    «Мы расширяем поддержку приграничных районов. Для Курской области выделено дополнительно 15 млрд рублей, большая часть из которых будет направлена на покупку жилья для граждан, потерявших свои дома, а также для тех, кто временно не может проживать в своих квартирах», – заявил Мишустин.

    Премьер-министр поручил правительству как можно быстрее выполнить указания президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным регионам.

    «Коллеги, крайне важно в кратчайшие сроки исполнить указания главы государства», – отметил Мишустин, обращаясь к членам правительства.

    Он также напомнил о необходимости помощи малому и среднему бизнесу в этих регионах, налаживания сотовой связи и доступа к интернету, а также о распределении детей в безопасные учебные заведения и подготовке территорий к отопительному сезону.


    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 14:51 • Новости дня
    Взрывотехники МЧС обезвредили 136 боеприпасов в двух населенных пунктах приграничья

    Специалисты-взрывотехники МЧС за последние сутки обезвредили 136 взрывоопасных предметов в двух населенных пунктах Курской области, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.

    Всего в регионе нашли о нейтрализовали 290 взрывоопасных предметов, при этом проверено 18 гектаров территории, передает ТАСС

    Также Шаров сообщил, что пострадавшие от атак Украины и эвакуированные из приграничных районов Курской области получили материальную помощь на сумму 1,6 млрд рублей.

    «Выплаты были произведены по примерно 71 тыс. ранее поданных заявлений на оказание материальной помощи на общую сумму 1 млрд 62 млн рублей», – добавил он.

    Кроме того, в Курской области провели эвакуацию 12 жителей приграничных районов, оказавшихся в так называемой серой зоне, добавил представитель МЧС.

    В начале недели опасные районы Курской области покинули 3,2 тыс. человек, сообщали в МЧС России.

    Коментарии (0)
    30 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Источник: ВСУ в Курском приграничье намеренно стреляют по гражданским, как фашисты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением, рассказал представитель силовых структур.

    Как сообщил источник ТАСС, украинские солдаты точно знают, что перед ними обычные граждане, которые пытаются уехать и расстреливают их.

    В качестве примера он привел случай, когда в одном из сел машина с местными жителями была расстреляна с обочины дороги и не понять, что в автомобиле находились мирные жители, невозможно. По его мнению, украинские боевики ведут себя, «как настоящие фашистские оккупанты» в российских селах.

    Ранее солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.

    Коментарии (2)
    30 августа 2024, 07:58 • Новости дня
    Российский Ми-28НМ нанес удар по позициям ВСУ и технике в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный вертолет Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны.

    Экипаж российского вертолета Ми-28НМ успешно выполнил боевую задачу по уничтожению живой силы и бронетехники ВСУ, находившихся на территории Курской области, передает РИА «Новости».

    Затем экипаж вертолета благополучно вернулся на аэродром базирования. Данные разведки подтверждают, что в результате удара был нанесен значительный урон противнику, уничтожены живая сила и бронетехника ВСУ.

    Ранее экипажи вертолетов Ми-28НМ управляемыми противотанковыми ракетами уничтожили личный состав, автомобильную и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Военные рассказали об издевательствах и пытках в украинском плену
    В Тбилиси заявили о пересечении Западом «красных линий»
    Маск увидел «американский след» в задержании Дурова
    Жену и сыновей генерала Попова допросили по делу о хищениях в парке «Патриот»
    В Германии после теракта решили ввести запрет на ношение ножей
    На подмосковном складе задержали 120 нелегальных мигрантов
    В школах Москвы изменили формат торжественных линеек

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Индии понадобилась «трехходовка» с Украиной

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своем визите в Киев и встрече с Владимиром Зеленским. Сам Зеленский не в восторге от этих итогов, что видно по его хамоватым комментариям, но его можно понять: игра, которую ведет Индия, не учитывает интересы Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция посадила Дурова на привязь

    Франция продолжает следствие в отношении Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под судебный надзор: ему запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции. Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей. Как в дальнейшем будет развиваться дело против Дурова? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............