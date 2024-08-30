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    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

    29 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    22 комментария
    30 августа 2024, 05:15 • Новости дня

    Посол России назвал цели Запада на Южном Кавказе

    Посол Евдокимов: Запад стремится вытеснить Россию с Южного Кавказа

    Tекст: Вера Басилая

    Главная цель Запада на Южном Кавказе – вытеснить Россию и подорвать интеграционные процессы в Евразии, заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

    В интервью РИА «Новости» российский посол в Азербайджане Михаил Евдокимов выразил глубокую озабоченность по поводу действий Запада на Южном Кавказе. По его словам, Запад преследует далеко идущие цели, направленные на дестабилизацию региона и ослабление позиций России.

    По мнению дипломата, Запад готов на любые провокации, чтобы достичь своих целей, включая разжигание конфликтов. В качестве примера он привел действия киевского режима, который, по его мнению, является марионеткой Запада и используется для дестабилизации ситуации в регионе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отмечает активизацию попыток США и их союзников использовать внутрирегиональные противоречия на Южном Кавказе, чтобы накалить ситуацию у российских границ.

    28 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Великобритании с целью предотвратить исполнение российских судебных решений, в том числе на платформе YouTube, в отношении нее за рубежом.

    Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

    Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

    Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

    По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

    Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

    Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.

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    29 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска добиваются успехов на Красноармейском направлении, не исключена возможность освобождения Красноармейска (украинское название – Покровск), заявил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

    По его словам, бои в этом районе длятся уже несколько недель, и российские силы демонстрируют определенные достижения, передает ТАСС.

    В ходе выступления на конференции по безопасности в США Коэн отметил, что российские войска ведут успешные наступательные операции в районе города и добиваются там определенных успехов.

    По его мнению, российские силы могут взять Красноармейск под контроль.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    28 августа 2024, 18:41 • Новости дня
    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов

    Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции со стороны США

    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вводит ответные санкции в отношении американской, въезд в Россию запрещается для 92 американских граждан, в их числе представители СМИ, причастные к изготовлению фейков, сообщил МИД.

    На постоянной основе закрывается въезд в Россию для 92 американцев, в их числе несколько журналистов The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По мнению МИД, эти журналисты причастны к изготовлению и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах, а также к пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны».

    Также в список вошли главы и чиновники разного звена силовых ведомств и спецслужб, главы компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих оружие киевскому режиму.

    Ранее в августе Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, под них попали российские ИИ-разработчики.

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    27 августа 2024, 14:38 • Новости дня
    Дробницкий: Задержание Дурова поделило элиты США на два лагеря

    Американист Дробницкий: Задержание Дурова усилило политический раскол в США

    Дробницкий: Задержание Дурова поделило элиты США на два лагеря
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский политикум все больше поляризуется: любой информационный повод может усилить вражду противоборствующих лагерей. Преследования главы Telegram усиливает напряжение вокруг предвыборных дискуссий о свободе слова, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдуме предположили, что за задержанием Павла Дурова стоят США.

    «Telegram слабо распространен в США. Обычно этим мессенджером пользуются сотрудники СМИ. Поэтому и создатель приложения Павел Дуров для простых американцев остается по большому счету лицом малоизвестным», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Другое дело, что для таких людей, как Илон Маск или Такер Карлсон, бренд Telegram – не пустой звук. Для них произошедшее может послужить еще одним поводом для упоминания степени проседания свободы слова в западном мире. Они уже активно обсуждают задержание Дурова, критикуют ту либеральную модель, строителями которой выступали в том числе и люди из администрации Байдена», – подчеркивает собеседник.

    «То есть данное событие стало еще одной каплей в огромном море противоречий американской политики. Интересно, что люди из республиканского и демократического лагерей дают задержанию создателя Telegram радикально полярные оценки. Это позволяет убедиться в том, что страна фактически разделена на две ненавидящие друг друга части», – уточняет эксперт.

    «И в этом контексте ситуация может сказаться на ходе выборов в США. Критики Байдена получили очередной повод для упреков в сторону нелюбимого президента. Однако разогнать с помощью Дурова волну общественного недовольства будет непросто. В конечном счете для этого нужен минимум арест Илона Маска», – акцентирует собеседник.

    «Что касается степени причастности Штатов к задержанию Дурова – в настоящий момент оценить ее крайне непросто. У нас мало данных, однако здесь куда большую роль играет общественное мнение. В ситуации колоссальной международной напряженности многие попросту готовы поверить в то, что США имеют к этому событию непосредственное отношение – а значит, эту позицию могут использовать политические оппоненты Байдена», – заключил Дробницкий.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стало результатом давления со стороны США. По его мнению, американские власти таким образом стремятся взять под контроль популярную платформу и расширить свое влияние в информационном пространстве.

    «Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», – заявил Володин.

    Спикер Госдумы отметил, что Госдепартамент и ЦРУ неоднократно пытались обязать Telegram проводить предварительную модерацию контента и предоставлять данные пользователей, однако основатель мессенджера отказался идти на уступки. Именно это и стало причиной преследования Дурова, считает он.

    «Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – указал Володин.

    На фоне истории с задержанием Дурова, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что компания подвергала цензуре контент, связанный с COVID-19, из-за «давления» со стороны Белого дома, пишет «Газета.ru».

    «В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру, и высказывали большое недовольство нашими командами, если мы не соглашались», – сообщил Цукерберг.

    Он подчеркнул, что решение об удалении контента при этом оставалось за Meta. «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу... Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», – цитирует Цукерберга РИА «Новости».

    Между тем Илон Маск, владелец X (прежнее название Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), призвал Эммануэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram. Американский предприниматель оставил комментарий под постом президента Франции, в котором тот называет преследование Дурова неполитическим и призывает дождаться решения судей. «Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», – написал Маск.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что преследование главы мессенджера не имеет «политической подоплеки». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как социальных, так и военных.

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    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    27 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвал президента Франции Эммануэля Макрона раскрыть, по каким причинам был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    Отмечается, что Маск оставил комментарий под постом Макрона, в котором тот назвал ложными все обвинения в сторону Парижа из-за ареста Дурова, передает «Лента.ру».

    «Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», – подчеркнул Маск.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

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    28 августа 2024, 04:28 • Новости дня
    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием

    Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении ограничений на использование Киевом оружия США против России

    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер сообщил, что в данном вопросе политика США «не меняется». ВСУ разрешено применять американскую военную помощь «для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня», сказал он. Однако, как пояснил Райдер, относительно «ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России» политика Вашингтона «остается прежней», передает РИА «Новости».

    Райдер заявил, что США «не находятся в состоянии войны с Россией и не стремятся к конфликту с Россией». По его версии, США лишь «поддерживают демократическую страну», которой требуется оружие для самообороны.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель признал, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

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    28 августа 2024, 01:28 • Новости дня
    Лавров напомнил, что Россия уточняет ядерную доктрину

    Лавров указал на уточнение российскими властями ядерной доктрины

    Лавров напомнил, что Россия уточняет ядерную доктрину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России сейчас уточняется доктрина использования ядерного оружия, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани отметил, что в США угрозу третьей мировой войны рассматривают «как нечто, что может затронуть исключительно Европу», передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что у России «есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия». Как заявил министр, она, «кстати, сейчас уточняется».

    Глава МИД России отметил, что Вашингтону о российской доктрине «очень хорошо известно».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны. В Госдуме пояснили, что может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. Также указывалось, что Россия может изменить доктрину в плане условий применения ядерного оружие.

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    27 августа 2024, 06:31 • Новости дня
    Гражданин Венгрии задержан в США за закупку военных радиостанций для России

    Минюст США обвинил гражданина Венгрии в попытке осуществить поставку военных радиостанций в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту Сан-Франциско задержан гражданин Венгрии Бенс Хорват, который обвиняется в нарушении экспортных ограничений – он пытался организовать поставки военных радиостанций для российских компаний, сообщил минюст США.

    Хорвата задержали на прошлой неделе. Оборудование было задержано американской таможней. Утверждается, что он задействовал «сеть предприятий для отвода бдительности правоохранительных органов», передает РИА «Новости».

    Как говорится в сообщении минюста США, Хорват «управлял многонациональной закупочной сетью, которая была нанята напрямую различными предприятиями, связанными с российским правительством», передает ТАСС.

    Сообщается, что речь идет о структурах, которые задействованы в «крупных проектах, в том числе по созданию радио-коммуникационных систем в Курской области».

    Хорват, как заявили в США, принимал участие в закупках оборудования в США с конца 2023 года. Он купил 200 военных радиоприемников, которые планировалось поставить в Россию. В схеме, по версии американской стороны, задействованы компании в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии.

    Напомним, Вашингтон давно пытается ограничить поставки американской электронной продукции в Россию. Борьба ведется даже против отдельных граждан, которые, по версии американцев, содействуют Москве.

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    29 августа 2024, 01:14 • Новости дня
    ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область

    NGA: ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для вторжения в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Украинским военным были доступны предоставленные США сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.

    По его словам, коммерческие изображения стали доступны через портал, известный как G-EGD, в настоящий момент там находятся более 400 тыс. записей, передает РИА «Новости».

    Уитворт прямо не подтвердил, что ВСУ взяли данные с портала для нападения на Курскую область, однако отметил, что доступ всегда сохраняется.

    Ранее The New York Times писала, что в первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные.

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    30 августа 2024, 00:10 • Новости дня
    Пентагон отказался подтвердить, что F-16 был сбит из Patriot

    Сингх: Пентагон не может подтвердить информацию о том, что F-16 на Украине был сбит из Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны США не может подтвердить, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх отметила, что не готова подтвердить информацию о том, что украинцы по ошибке сбили из Patriot самолет F-16. Она так же добавила, что США не получали от Украины запроса об оказании помощи в связи с потерей Киевом F-16. Сингх предложила обратиться за комментариями к украинской стороне, передает РИА «Новости».

    Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. Позже ВСУ официально подтвердили гибель пилота.

    Между тем, телеканал CNN сообщил, что погибший летчик F-16 Алексей Месь был «лучшим украинским пилотом», он одним из первых прошел обучение управлению этими американскими истребителями.

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    27 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    Володин обвинил США в давлении на Францию в связи с задержанием Дурова

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стало результатом давления со стороны США.

    В своем Telegram-канале он указал, что американские власти таким образом стремятся взять под контроль популярную мессенджерскую платформу и таким образом расширить свое влияние в информационном пространстве.

    Как отметил Володин, Госдепартамент и ЦРУ США неоднократно пытались обязать Telegram проводить предварительную модерацию контента и предоставлять данные пользователей, однако основатель мессенджера отказался идти на уступки. Спикер Госдумы считает, что именно этот отказ стал причиной преследования Дурова.

    Также политик подчеркнул, что задержание Дурова – это не просто изолированный инцидент, а часть более широкой кампании США по контролю над глобальной сетью.

    Володин призвал государства, где активно используется Telegram, задуматься о том, хотят ли они, чтобы Вашингтон имел возможность вмешиваться в работу этой платформы.

    В заключение спикер Госдумы выразил мнение, что предстоящие президентские выборы в США стали дополнительным стимулом для американских властей усилить давление на Telegram, так как президенту США Джо Байдену необходимо «продемонстрировать избирателям свою жесткую позицию в отношении России».

    Ранее во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

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    29 августа 2024, 14:02 • Новости дня
    Песков назвал воровством передачу Киеву доходов от российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Передача Киеву доходов от российских активов незаконна и будет иметь последствия для Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, данные действия являются незаконными, передает ТАСС.

    «Они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное, как незаконная экспроприация – по-русски говоря, воровство», – подчеркнул Песков.

    Напомним, в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    После этого Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год.

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    28 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность содействовать мирному договору между Ереваном и Баку

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подтвердил готовность Москвы оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в процессе заключения мирного договора, сообщает пресс-служба Кремля.

    Стороны обсудили текущую ситуацию в Закавказье и перспективы дальнейшей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, передает ТАСС.

    Российская сторона подтвердила свою готовность и в дальнейшем оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в достижении взаимоприемлемых решений.

    В частности, Москва готова оказывать содействие в процессе делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, а также в вопросах разблокирования транспортных коммуникаций.

    Стороны также обсудили ход реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, подписанных по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

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    29 августа 2024, 12:42 • Новости дня
    Политолог Саймс рассказал, что после обыска ФБР не предъявило обвинений

    Tекст: Александра Юдина

    Американский политолог российского происхождения Дмитрий Саймс заявил, что ФБР провело обыск в его доме в США, однако никаких официальных обвинений ему предъявлено не было.

    Саймс связывает эти действия с его работой на российском телевидении и считает их попыткой давления, передает ТАСС.

    «Мне про это никто не говорил… Но уверен, что, если бы моим адвокатам это сказали, они бы со мной поделились», – заявил политолог.

    Он считает, что действия американских властей направлены на оказание давления на него и других российских журналистов, работающих за рубежом.

    Политолог также сообщил о заморозке своих банковских счетов в США и изъятии личного имущества во время обыска. Он выразил надежду на то, что американские власти предоставят объяснения своим действиям и вернут ему изъятое имущество.

    Саймс не исключил возможности судебных разбирательств в будущем, однако отмечает, что не верит в объективность американского суда в его отношении. Он также заявил, что не планирует в ближайшее время посещать США из соображений безопасности.

    Ранее сообщалось, что американские власти планируют провести новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ.

    В августе агенты ФБР провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, экс-разведчика США Скотта Риттера, который критикует политику Вашингтона.

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    Аллегрова заявила о планах уйти со сцены

    Россия бросила вызов макаронной державе Италии

    Россия как мировой лидер по экспорту пшеницы параллельно наращивает экспорт продукции переработки из нее. Уже четыре года растут поставки российской муки, а теперь настала очередь для взлета макаронных изделий. Доходность от их экспорта в разы превышает доходность от экспорта пшеницы. Подробности

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    Зачем Индии понадобилась «трехходовка» с Украиной

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своем визите в Киев и встрече с Владимиром Зеленским. Сам Зеленский не в восторге от этих итогов, что видно по его хамоватым комментариям, но его можно понять: игра, которую ведет Индия, не учитывает интересы Украины. Подробности

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    Военным потребовался универсальный мессенджер

    Мессенджер Telegram зарекомендовал себя помощником военных в зоне СВО. Однако задержание Павла Дурова во Франции ставит вопросы о доверии к приложению и о создании альтернативной версии программы в интересах Вооруженных сил России. Каким должен быть военный мессенджер солдата XXI века? Подробности

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    Главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война

    Дональд Трамп увеличил шансы на победу на президентских выборах в США в ноябре, заручившись поддержкой Роберта Кеннеди–младшего – самого адекватного кандидата, если судить по отношению к Украине и конфликту с Россией. Риск третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ в Курскую область становится одной из главных тем кампании, но демократы пытаются заглушить опасную повестку. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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