В МИД указали на усиление попыток США накалить ситуацию у границ России

Захарова: США усилили попытки накалить ситуацию у границ России с Южным Кавказом

Tекст: Вера Басилая

Захарова призвала направить потенциал участников Женевских дискуссий для выработки соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой. Она отметила, что актуальность этих задач выросла, поскольку США и их союзники пытаются использовать внутрирегиональные противоречия, накалить ситуацию у российских границ, чтобы «досадить» России, передает ТАСС.

Она заявила, что Россия готова всесторонне помочь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе.

По ее словам, реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией.

Ранее в Грузии объявили о намерении судить Михаила Саакашвили и его окружение за войну-2008.