Экс-замглавы Минобороны Попов задержан по делу о мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка, обогащался за счет учреждения, он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей к себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области за счет «Патриота».

Также он через подчиненных принуждал глав коммерческих организаций, работающих по договору с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. За эти работы Попов не платил.

После этого генерал продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.

СК установил, что в собственности Попова и членов его семьи есть множество объектов недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Общая стоимость оценивается в более 500 млн рублей. Ведомство проверяет законность приобретения этого имущества.

Ранее предыдущего директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к 40 млн бюджетных средств, выделенных на функционирование «Патриота».