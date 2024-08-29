В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.0 комментариев
Экс-замглавы Минобороны Попов задержан по делу о мошенничестве
В отношении бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова возбуждено дело о мошенничестве, следствие полагает, что он обогащался за счет парка «Патриот», заставляя строителей бесплатно обслуживать свой участок в Подмосковье, сообщил Следственный комитет.
Согласно версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка, обогащался за счет учреждения, он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей к себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области за счет «Патриота».
Также он через подчиненных принуждал глав коммерческих организаций, работающих по договору с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. За эти работы Попов не платил.
После этого генерал продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.
СК установил, что в собственности Попова и членов его семьи есть множество объектов недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Общая стоимость оценивается в более 500 млн рублей. Ведомство проверяет законность приобретения этого имущества.
Ранее предыдущего директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к 40 млн бюджетных средств, выделенных на функционирование «Патриота».