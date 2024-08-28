Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
В квартире белгородского сенатора Хтея в Москве произошел пожар
В столичной квартире сенатора и олимпийского чемпиона по волейболу Тараса Хтея произошло возгорание, сообщил политик в среду.
В квартире проживают дети сенатора, в момент ЧП одна дочь находилась в университете, другая – в этой квартире, сказал Хтей ТАСС.
Девушка учуяла гарь, начался пожар. Обстоятельства произошедшего выясняются. У нее сгорел паспорт, однако в ходе ЧП никто не пострадал.
Хтея избрали представителем Белгородской области в Совете Федерации в июне.