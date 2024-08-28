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    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американцы проморгали Telegram

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    14 комментариев
    28 августа 2024, 12:52 • Новости дня

    Путин подтвердил готовность содействовать мирному договору между Ереваном и Баку

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подтвердил готовность Москвы оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в процессе заключения мирного договора, сообщает пресс-служба Кремля.

    Стороны обсудили текущую ситуацию в Закавказье и перспективы дальнейшей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, передает ТАСС.

    Российская сторона подтвердила свою готовность и в дальнейшем оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в достижении взаимоприемлемых решений.

    В частности, Москва готова оказывать содействие в процессе делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, а также в вопросах разблокирования транспортных коммуникаций.

    Стороны также обсудили ход реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, подписанных по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

    27 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Республиканского педагогического совета назвал неприемлемыми призывы других стран отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину.

    «Нам сейчас советуют… Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России», – передает БелТА его слова.

    Лукашенко заверил, что звучат предложения провести войска НАТО под Смоленск.

    Президент Белоруссии заверил, что страна переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками».

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    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

    Коментарии (15)
    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не «клюнет» на саммиты, продвигающие так называемую формулу мира главы киевского режима Владимира Зеленского, на это могут рассчитывать только мечтатели на Украине и на Западе, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров подчеркнул, что суть всех саммитов по Украине – «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», выдвинутая Зеленским, передает ТАСС.

    По словам министра, Россию пытаются поставить в ситуацию, когда она «клюнет» на что-то, что устраивает украинского лидера.

    «Речь может идти, как неоднократно говорил президент, о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает, как это было в феврале 2014 года, когда [Виктор] Янукович, тогдашний президент [Украины], договорился с оппозицией под гарантии Франции, Германии и Польши о том, что они создадут правительство национального единства и проведут общественные национальные выборы», – указал он.

    Если Запад на самом деле хочет стабилизировать ситуацию в Европе, необходимо вести переговоры без «формулы» Зеленского, заявил Лавров.

    «Президент [РФ Владимир Путин] подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел три примера, когда мы поддерживали такие переговоры. Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Но посмотрим. Они должны сделать выводы», – подчеркнул министр.

    Ранее глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.

    Коментарии (26)
    27 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Медведев оценил важность советских запасов оружия

    Медведев: Россия до сих пор использует запас оружия СССР

    Медведев оценил важность советских запасов оружия
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с поставками оружия в российскую армию в настоящее время благополучна, хоть и не идеальна, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он оценил роль созданного еще в СССР запаса оружия при проведении СВО.

    По его словам, несмотря на то что в начале спецоперации на Украине существовали определенные опасения относительно темпов производства военной техники, в настоящее время положение дел можно охарактеризовать как «благополучное», передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия до сих пор использует запас оружия СССР. По окончании спецоперации планируется производить оружие в объемах, сравнимых с теми, что были после 1945 года, сообщил Медведев. «Когда закончится активная часть СВО – дай Бог, чтобы это случилось, конечно, как можно быстрее, – нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объемах, в каких когда-то Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны выпускал это на протяжении десятилетий», – сказал зампред Совбеза России.

    «Мы до сих пор <…> используем тот самый запас. Если бы его не было – то все», – объяснил Медведев. «Нашим врагам ведь весь мир поставляет. А мы на самообеспечении», – добавил он.

    Ранее Медведев заявил, что СВО изменила военную науку.

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    27 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Шойгу назвал сложной ситуацию с терроризмом на Северном Кавказе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сложилась сложная общественно-политическая и оперативная обстановка, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в СКФО.

    В округе растет число экстремистских и террористических преступлений, заявил Шойгу, напомнив о теракте в Дагестане в июне этого года, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что число погибших в результате нападения боевиков в республике 23 июня выросло до 22, среди жертв произошедшего 17 полицейских.

    Коментарии (24)
    27 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Медведев: СВО изменила военную науку
    Медведев: СВО изменила военную науку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО, завил Медведев, передает ТАСС.

    «Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», – сказал он.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    27 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    Мишустин призвал пятикратно нарастить выпуск беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы производства беспилотных летательных аппаратов в России необходимо увеличить более чем в пять раз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о нацпроектах на 2025-2030 годы.

    Мишустин отметил важность активного создания в России собственной технологической и производственной базы, передает РИА «Новости».

    «Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз», – сказал он.

    Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции.

    Коментарии (45)
    27 августа 2024, 17:49 • Новости дня
    Дюжев сыграет Байдена в новом сериале

    Дюжев получил роль Байдена в сериале от ТНТ

    Дюжев сыграет Байдена в новом сериале
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Дмитрий Дюжев сыграет главную роль в комедийном сериале «Гудбай» телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, повествующем о путешествии президента США Джо Байдена в Россию.

    По сюжету Байден отправился в Россию, чтобы выяснить, почему не работают американские санкции, передает РБК. По прибытии американский лидер потерял документы, но подружился с «настоящим русским патриотом», ему придется жить в хрущевке и работать учителем английского, чтобы накопить деньги для возвращения на родину.

    Дюжев, которому досталась главная роль в сериале, признался, что ему любопытно, смогут ли зрители распознать в нем Байдена. По словам креативного продюсера проекта Александра Балдина, цель проекта – несмотря на взаимоотношения двух стран, показать, что «даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее».

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    27 августа 2024, 15:09 • Новости дня
    В академии Плющенко отреагировали на допинг у фигуристки Горобченко

    В академии Плющенко отреагировали на дисквалификацию фигуристки Горобченко из-за допинга

    В академии Плющенко отреагировали на допинг у фигуристки Горобченко
    @ Mathieu Belanger/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» заявила, что не была проинформирована о проблемах с допингом у фигуристки Варвары Горобченко, дисквалифицированной РУСАДА на пять лет.

    Горобченко проходила учебно-тренировочные сборы на базе академии «Ангелы Плющенко» в период с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2023 года, сообщили в академии, передает РИА «Новости».

    Там подчеркнули, что ни спортсменка, ни ее представители не сообщили о проблемах с допингом и расследовании РУСАДА. «Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко и ее представители не довели до сведения академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», – говорится в заявлении.

    Во вторник Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало решение об отстранении Варвары Горобченко от соревнований на пять лет из-за обнаружения в ее допинг-пробе запрещенных веществ мельдония и сибутрамина.

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    28 августа 2024, 08:18 • Новости дня
    ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в финансировании террористической деятельности по заданию украинских спецслужб.

    По данным пресс-службы УФСБ РФ по ДНР, задержанная по заданию украинских спецслужб передавала денежные средства лицам, планировавшим совершить теракты на территории ДНР, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий жительница Мариуполя была задержана.

    В ходе следственных действий задержанная дала признательные показания, в которых подробно рассказала о своей роли в преступной схеме и назвала других лиц, причастных к организации терактов.

    Ранее ФСБ предотвратила подрыв релейного шкафа в Белгородской области.

    Коментарии (2)
    27 августа 2024, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Франция задержала Дурова по чьему-то совету
    Лавров: Франция задержала Дурова по чьему-то совету
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Это доказывает, что Telegram – действительно надежный и популярный мессенджер, который по-настоящему защищен, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани, передает ТАСС.

    Глава российского МИД также сообщил, что нота России по доступу к Дурову во Франции находится на рассмотрении. Доступ к предпринимателю также пытаются получить ОАЭ, добавил он.

    По словам Лаврова, отношения России и Франции в настоящее время «находятся в низшей точке», на это влияет в том числе позиция Парижа в вопросе свободы слова.

    На ваш взгляд
    Готов ли Павел Дуров пожертвовать личной свободой и безопасностью ради сохранения независимости Telegram?



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    «Отношения Москвы и Парижа находятся в низшей точке, в том числе из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналистов», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помогать Дурову во Франции.

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 15:24 • Новости дня
    Российский Су-34 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил живую силу и технику украинских войск в курском приграничье, сообщило Минобороны.

    Для выполнения задачи были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате авиаудара были уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ, после чего экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

    Накануне Су-34 сбросил бомбы на скопления ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Российский диджей включил трек «Матушка Земля» на сцене в немецком Дортмунде

    Tекст: Александра Юдина

    Российский диджей Коля Фанк включил трек «Матушка Земля» на сцене в немецком Дортмунде в рамках фестиваля Russian Vibe Open Air в ходе празднования Дня города.

    Как отмечает канал «360» в Telegram, российский диджей под музыку трека достал российский флаг, а также призвал русскоговорящих присутствующих поднять руки и подпевать, на что толпа с готовностью отреагировала.


    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Медведев предложил французским властям арестовать Цукерберга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Франции вслед за сооснователем Telegram Павлом Дуровым отправить под арест главу Meta (признана экстремистской в РФ) Марка Цукерберга.

    По словам Медведева, в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ) происходит то же самое, что и в Telegram, там «много всякого мусора и даже преступной активности», передает ТАСС.

    «Но, во-первых, возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы, он должен регулировать», – указал он на встрече с кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия» – участниками СВО.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Франция задержала Дурова по чьему-то совету.

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    Белоусов призвал обеспечить бронетехникой и боеприпасами военных в приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие в приграничных регионах России должны быть обеспечены средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, огневого поражения и боеприпасами, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    «Прошу Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата», – сказал Белоусов на заседании координационного совета по безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей, передает РИА «Новости».

    Он также призвал к реальному улучшению обеспечения бойцов на передовой. Белоусов подчеркнул, что все решения, которые принимает координационный совет по безопасности приграничья, должны доводиться до фактического результата.

    «Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах», – сказал министр.

    Ранее Минобороны рассказало о работе совета по безопасности приграничных территорий.

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    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
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      2 комментария
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

      125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

      3 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Американцы проморгали Telegram

      Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

      14 комментариев
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    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

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