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Путин подтвердил готовность содействовать мирному договору между Ереваном и Баку
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подтвердил готовность Москвы оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в процессе заключения мирного договора, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили текущую ситуацию в Закавказье и перспективы дальнейшей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, передает ТАСС.
Российская сторона подтвердила свою готовность и в дальнейшем оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в достижении взаимоприемлемых решений.
В частности, Москва готова оказывать содействие в процессе делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, а также в вопросах разблокирования транспортных коммуникаций.
Стороны также обсудили ход реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, подписанных по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.