Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров подчеркнул, что суть всех саммитов по Украине – «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», выдвинутая Зеленским, передает ТАСС.

По словам министра, Россию пытаются поставить в ситуацию, когда она «клюнет» на что-то, что устраивает украинского лидера.

«Речь может идти, как неоднократно говорил президент, о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает, как это было в феврале 2014 года, когда [Виктор] Янукович, тогдашний президент [Украины], договорился с оппозицией под гарантии Франции, Германии и Польши о том, что они создадут правительство национального единства и проведут общественные национальные выборы», – указал он.

Если Запад на самом деле хочет стабилизировать ситуацию в Европе, необходимо вести переговоры без «формулы» Зеленского, заявил Лавров.

«Президент [РФ Владимир Путин] подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел три примера, когда мы поддерживали такие переговоры. Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Но посмотрим. Они должны сделать выводы», – подчеркнул министр.

Ранее глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.