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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американцы проморгали Telegram

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Церковь переживет своих врагов на Украине

    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    11 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    19 комментариев
    28 августа 2024, 08:16 • Новости дня

    ВС России заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» на севере ЛНР

    Марочко: ВС России заманили в ловушку и уничтожили до взвода «азовцев» на севере ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» (украинская бригада «Азов» признана террористической организацией и запрещена в РФ) около села Нововодяное на севере ЛНР, радикалы потеряли около взвода, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, разведка выяснила, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов» планирует штурмовать северо-западнее населенного пункта Макеевка, после чего было принято решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного, для заманивания в них противника, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что нацисты повелись на уловку и, зайдя на позиции ВС России, попали в огневой мешок, после чего, потеряв около взвода, отошли на изначальные рубежи.

    Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ перешли к позиционным боям у Волчанска Харьковской области из-за нехватки сил и средств.

    27 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, отмечается, что попадание зафиксировано во все назначенные цели.

    Ранее украинская пресса сообщила о взрывах в районе города Староконстантинова, на востоке которого расположен военный аэродром.

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    27 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось

    Аналитик Онуфриенко указал на сложности наступления после освобождения Новогродовки

    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того, как украинское командование перебросило часть подразделений в Курскую область, наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении ускорилось. До Покровска остается совсем немного, а Мирноград уже видно без бинокля, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее США признали продвижение российских сил в Донбассе.

    «Наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении в последнее время ускорилось. После освобождения Красного Яра и Крутого Яра наши военные завязали бои в Николаевке – небольшом селе, от которого до окраин Мирнограда (Димитрова) остается порядка 800 метров. Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Украинском, Курахово и Покровском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом ВСУ», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Кроме того, на завершающих стадиях находятся бои в Гродовке и Новогродовке, добавил он. По поступающей информации, российская армия контролирует южную и центральную часть Новогродовки, рассказывает аналитик. «Насколько известно, бойцы ВС России уже вышли на окраины села Мемрик. Этот населенный пункт расположен западнее Карловки, за пределами того укрепрайона, который противник пытался выстраивать после потери Авдеевки вдоль западного берега реки Волчья и Карловского водохранилища. Причем это третья линия обороны ВСУ», – сказал Онуфриенко.

    «Здесь украинская группировка фактически оказалась перед выбором: либо оставить свои позиции и отойти, либо сдаться – третьего варианта я у них не вижу. Положение противника можно охарактеризовать как плохое, потому что до Покровска остаются десятки километров, а Мирноград (Димитров) уже видно без бинокля. Поэтому на это обратили внимание и в Киеве, и в Вашингтоне», – отметил аналитик.

    При этом говорить о численности группировки ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении сложно. «Киев для проведения курской авантюры был вынужден перебросить часть подразделений, находящихся в том числе в Донбассе. Из интервью украинских военнослужащих западным изданиям следует, что их сняли как раз с Красноармейского (Покровского), Дзержинского (Торецкого), Часов Ярского направлений», – пояснил спикер.

    Тем не менее продвижение ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении будет сопровождаться некоторыми трудностями. «Со сложностями мы столкнемся после освобождения Новогродовки. Там расположена шахта «Новогродовская № 3» и шахта «Котляревская». Они на 40-50 метров возвышаются над местностью, поэтому зачистить эти укрепления противника будет непросто. Однако, скорее всего, их доработает авиация», – детализировал Онуфриенко.

    У ВСУ же проблемы посерьезнее. «Дело в том, что на этом направлении они не успели создать устойчивую линию обороны, поскольку не рассчитали темпы наступления наших войск. Поэтому противник создавал оборону сначала в районе Орловки, потом западнее – вдоль реки Волчья. Если бы украинские военные сосредоточились на создании линии на Красноармейском (Покровском) направлении, то это стало бы для нас препятствием. Но на деле у ВСУ получилось несколько недостроенных, необорудованных обрывков. И теперь они при недостатке личного состава и техники отступают значительно быстрее, чем месяц назад», – заметил эксперт.

    Спикер также обратил внимание на обстановку на Дзержинском (Торецком) направлении. «После освобождения Нью-Йорка (Новгородского) бои идут в районе Нелеповки. Также российские бойцы ведут уличные бои в Торецке вдоль всей восточной части города, где он смыкается с пригородами Железного, Артемова, Дружбы. В перспективе, когда военные ВС России закончат бои в Нелеповке и продвинутся дальше, Торецк может оказаться в полукольце», – заключил Онуфриенко.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском (Покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Он сообщил, что США «внимательно следят за этим». «На этой приграничной территории идут тяжелые бои», – отметил Райдер. Пресс-секретарь американского военного ведомства заверил, что США «продолжат поддерживать связь, консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.

    Между тем Владимир Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой сложной для ВСУ. Он отметил, что там происходит «больше всего российских штурмов». Зеленский проинформировал, что после доклада главкома Александра Сырского принято решение усилить это направление.

    Генштаб ВСУ также сообщил о напряженной ситуации для ВСУ на Дзержинском (Торецком) направлении (подконтрольная Киеву часть ДНР). В сводке Минобороны России от 20 августа сообщалось, что группировка «Центр» освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие этого населенного пункта открыло для армии России путь на запад.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    27 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки взяла под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка также поразила формирования 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Розовки, Новгородского (Нью-Йорка) и Сергеевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила семь контратак 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 530 человек, танк, четыре бронемашины, САУ 2С1 «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного в ДНР. Она также отразила контратаку украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 145 человек, бронемашину, гаубицу Д-20 и станцию РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Ивановки и Токаревки в Херсонской области.

    В зоне этой группировки ВСУ потеряли более 85 человек, американское орудие М777, американскую САУ Paladin и американскую гаубицу М119, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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    27 августа 2024, 14:57 • Новости дня
    Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России
    Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского (Покровского) направления, однако попытка провалилась.

    По его словам, одним из заданий нападения на Курском направлении было отвлечение значительных сил ВС России с других направлений, в первую очередь Покровского и Кураховского, но Россия эти планы разгадала, поэтому «продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении», передает ТАСС.

    Сырский добавил, что ситуация на Красноармейском направлении остается «довольно сложной» для ВСУ, а командование пытается сделать «все возможное для стабилизации обстановки».

    Ранее во вторник сообщалось, что оставшаяся в Гродовке под Красноармейском группировка ВСУ попала в окружение.

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    27 августа 2024, 23:26 • Новости дня
    Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам

    Медведев указал на угрозу для страны при игнорировании вопросов миграционной политики

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Запада продемонстрировали, что в случае провала миграционной политики страна «может просто треснуть», заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Медведев отметил, что «миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь». По его словам, нельзя просто заявить, что на Западе «все провалили», а «мы молодцы». Медведев признал, что в России «в этой сфере тоже очень много проблем», передает ТАСС.

    Как подчеркнул Медведев, опыт стран Запада демонстрирует, что «вообще может произойти» с государством, если «в угоду каким-то либеральным ценностям» игнорировать проблемы миграционной политики. «Страна может просто треснуть», – заявил он.

    Медведев указал, что простого решения миграционного вопроса нет, поскольку необходимы трудовые ресурсы. Однако, подчеркнул он, приезжие «должны жить по нашим правилам». Они «должны чувствовать себя частью страны», понимать историю России, владеть русским языком, «правильно себя вести» и не «навязывать нам никакие порядки».

    Медведев подчеркнул, что не должно быть «испытательного срока» – если мигрант не уважает «законы страны пребывания», от него следует «моментально избавляться», осуществив «высылку в максимально короткий срок». Как указал Медведев, такова «практика и других стран». При этом, заметил он, универсального средства в данном вопросе нет.

    Напомним, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений. Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи.

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    28 августа 2024, 06:33 • Новости дня
    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области

    В связи с атакой БПЛА в двух населенных пунктах Воронежской области провели временную эвакуацию жителей

    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области
    @ ГУ МЧС России по Воронежской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей двух населенных пунктов Воронежской области решили временно эвакуировать, так как обломки сбитого БПЛА вызвали пожар вблизи взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».

    Подчеркивается, что детонации не было. Однако оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Пожар потушили местными силами, жители возвращаются домой, сообщил Гусев.

    В субботу в Острогожском районе региона ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов.

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    27 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Медведев: СВО изменила военную науку
    Медведев: СВО изменила военную науку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО, завил Медведев, передает ТАСС.

    «Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», – сказал он.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    27 августа 2024, 08:35 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о взрыве в Николаевской области.

    По его словам, были нанесены удары в направлении населенных пунктов Баштанка, Снигиревка, Новый Буг Березнеговатое в Николаевской области Украины, передает РИА «Новости».

    Данные о пораженной цели уточняются.

    Напомним, в понедельник ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины.

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    27 августа 2024, 13:41 • Новости дня
    Оставшаяся в Гродовке под Красноармейском группировка ВСУ попала в окружение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск, оставшаяся в поселке Гродовка вблизи Красноармейска (украинское название – Покровск) ДНР, попала в оперативное окружение, сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, сложившаяся оперативная обстановка в окрестностях Гродовки привела к оперативному окружению группировки ВСУ.

    Он добавил, что наибольшее сопротивление противник пытался оказывать в районе железнодорожной ветки, где потерял до взвода личного состава.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что после того, как украинское командование перебросило часть подразделений в Курскую область, наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении ускорилось.

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    28 августа 2024, 01:56 • Новости дня
    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»

    Зеленский назвал мирный план Китая по Украине «просто политическим заявлением»

    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

    Зеленский в интервью O Globo отметил, что команда президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы передала Киеву «резолюцию» еще до июньской конференции по Украине в Бюргенштоке, передает ТАСС.

    Однако, как подчеркнул Зеленский, Лула да Силва отказался участвовать в конференции. Зеленский указал, что Бразилия не желает присоединяться к так называемому мирному плану Украины, но «присоединилась к китайскому плану».

    По словам Зеленского, глава правительства Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил о том, как украинский лидер относится к предложениям Пекина. Зеленский ответил, что китайский план по урегулированию – «не план», а «просто политическое заявление».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом по урегулированию конфликта на Украине, который продвигают Бразилия и Китай, есть конкуренция.

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    27 августа 2024, 12:37 • Новости дня
    Стало известно об улучшении состояния военкора Поддубного
    Стало известно об улучшении состояния военкора Поддубного
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военный корреспондент Евгений Поддубный, получивший тяжелые ожоги во время выполнения служебных обязанностей, переведен из реанимации в ожоговое отделение и постепенно идет на поправку.

    По данным источников, состояние военного корреспондента продолжает улучшаться – он переведен из реанимации в ожоговое отделение, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Отмечается, что Поддубный уже проявляет активность, а врачи разрешили ему принимать посетителей.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве. С журналистом созвонился президент России Владимир Путин.

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    28 августа 2024, 05:54 • Новости дня
    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР

    Украинские власти сбежали и оставили Селидово в ДНР без коммунальных служб

    Tекст: Антон Антонов

    Из города Селидово в ДНР, который контролируют вооруженные силы Украины, уехали украинская администрация и «все службы», в том числе коммунальные, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что из города «выехали все службы – нет коммунальных служб», налоговой, а «администрация выехала еще в начале августа», забрав «все документы».

    Как сообщил источник, город живет практически без связи, «нет воды, газа, света». «На сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», – сказал он.

    При этом источник отметил, что не так давно «в городе вообще никого не было», имея в виду не только городские службы, но и военных. Сейчас же в Селидово «активно заходят украинские военные», которые готовятся вести бои в городской черте.

    Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться. Однако, по словам источника, жители Селидово запасаются едой, оборудовали подвалы.


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    28 августа 2024, 05:28 • Новости дня
    Экс-сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта

    Бывшей сотруднице администрации Белгородской области Шинкарук предъявлено обвинение в подготовке теракта

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и ее сообщнику Александру Холодкову предъявлено обвинение в подготовке теракта, сообщили в правоохранительных органах.

    Во Втором Западном окружном военном суде рассматривается уголовное дело по статьям об участии в террористическом сообществе, о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору, о приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и об их обороте, а также о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, передает ТАСС.

    В правоохранительных органах заявили, что Шинкарук участвовала в террористическом сообществе с целью совершения теракта. По версии следствия, осенью 2022 года она сняла и спрятала в тайник более 100 тыс. рублей «с целью совершения преступления». Ей помогал Холодков, который «перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей».

    Следствие считает, что деньги предназначались пока не установленным сообщникам, которые собирались устроить теракт. Через мессенджеры преступники связывались с кураторами с Украины.

    Шинкарук отрицает вину и утверждает, что деньги передавала по просьбе мужа. Холодков также не признает вину. Холодкова арестовали в ноябре 2022 года, тогда же была задержана и заключена под стражу Шинкарук.

    В августе ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины. В Москве был задержан ученый по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб. В Кургане задержали жителя соседнего региона, сотрудничавшего с украинским министерством обороны.

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    27 августа 2024, 14:07 • Новости дня
    Британский эксперт оценил масштабы ущерба от российских ударов по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил о серьезных последствиях российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

    Отмечается, что удары ВС России нанесли значительный ущерб всей украинской военной и энергетической системе, передает РИА «Новости».

    Меркурис добавил, что такие действия России существенно подрывают способность Украины вести боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность населения.

    Эксперт также выразил опасение, что это может быть лишь началом серии подобных атак.

    Напомним, в понедельник ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины.

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    27 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Западной группировки в последние сутки поразили несколько украинских бригад, включая 12-ю бригаду спецназа «Азов» (запрещен и признан террористическим в России), сообщило Минобороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназа «Азов», 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны у Колесниковки, Богуславки, Табаевки в Харьковской области и у Серебрянского лесничества, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 490 человек, два американских БТР М113, две бронемашины, две британские гаубицы FH-70, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус».

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны у Кузьминовки, Верхнекаменского и Катериновки в ДНР. Также отражена контратака 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 780 человек, немецкий танк Leopard, боевую бронированную машину, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Север» на Липцовском и Сумском направлениях поразила формирования 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й и 118-й бригад теробороны у Червоного, Ворожбы, Барановки, Пустогорода (Сумская область) и Липцов (Харьковская область). Также отражены три контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 115 человек и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

    Средства ПВО сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», три французские управляемые авиабомбы Hammer и 31 дрон.

    С начала СВО уничтожены 640 самолетов, 283 вертолета, 30 564 дрона, 575 ЗРК, 17 586 танков и других бронемашин, 1425 машин РСЗО, 13 690 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    • Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин
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      19 комментариев
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