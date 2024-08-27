Рар: Задержание Дурова – часть информационной войны

Политолог Рар: Задержание Дурова укрепит правые силы в Европе

Tекст: Анастасия Куликова

«На Западе задержание Павла Дурова восприняли с большой тревогой. Основатель Telegram может стать своего рода вторым Джулианом Ассанжем, а это попортит престиж как Эммануэля Макрона, так и французских властей в целом, а также укрепит правые силы во Франции и Европе», – отметил германский политолог Александр Рар.

По его мнению, стоит ожидать обвинений в адрес Парижа и Брюсселя из-за нарушений прав человека и свободы слова. «Правящие либеральные элиты в Европе, скорее всего, будут торжествовать, что задержан некий «русский злоумышленник», и обвинят Дурова в том, что он якобы способствовал «кибертерроризму». Но у задержанного быстро найдутся влиятельные защитники», – уточнил собеседник.

Рар допускает, что дело закончится «сговором» между Францией и основателем Telegram. Однако, добавил он, события могут развиваться и «по самому жесткому сценарию». «В этом случае Париж объявит, что Дуров нарушал каноны «либеральных ценностей» и таким образом боролся со свободным Западом, а потому должен понести строгое наказание. Тогда французским властям будет неважно, обвиняют ли их в нарушении каких-то прав и свобод», – детализировал политолог.

«Цель задержания Дурова в таком случае станет очевидна – запугать владельцев других социальных сетей, например Илона Маска, отнять у них контроль над их информационными монополиями. Дело в том, что на Западе понимают: политики типа Дональда Трампа или Марин Ле Пен могут прийти к власти не благодаря традиционным СМИ, а при поддержке в социальных сетях. Возможно, задержание Дурова – часть информационной войны», – заключил Рар.

Ранее Илон Маск, владелец X (прежнее название Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), призвал Эммануэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Американский предприниматель оставил комментарий под постом президента Франции, в котором тот называет задержание бизнесмена неполитическим и призывает дождаться решения судей. «Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», – написал Маск.

Журналист Такер Карлсон в свою очередь назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры. «Администрация Байдена поощряет Францию, Макрона и задержание владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», – сказал он в ходе беседы с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди – младшим.

Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.