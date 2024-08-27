Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что Маск оставил комментарий под постом Макрона, в котором тот назвал ложными все обвинения в сторону Парижа из-за ареста Дурова, передает «Лента.ру».

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», – подчеркнул Маск.

Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

