Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.2 комментария
Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) призвал президента Франции Эммануэля Макрона раскрыть, по каким причинам был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Отмечается, что Маск оставил комментарий под постом Макрона, в котором тот назвал ложными все обвинения в сторону Парижа из-за ареста Дурова, передает «Лента.ру».
«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», – подчеркнул Маск.
Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.