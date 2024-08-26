  • Новость часаРоссия и страны Запада запросили экстренные заседания СБ ООН по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эстония устроила гонение на православие по украинскому сценарию
    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине
    Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
    Финская погранохрана задержала трех пришедших со стороны России французов
    Один из энергоблоков Курской АЭС выведен в плановый ремонт
    Западные СМИ назвали необычным заявление Макрона о задержании Дурова
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    Российский суд заочно приговорил экс-посла Украины в Казахстане
    Губернатор Ярославской области сообщил о поддержке переименования Ростова
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    26 августа 2024, 23:12 • Новости дня

    Ракеты «Точка-У» сбиты над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, силами российской ПВО над регионом сбиты четыре ракеты комплекса «Точка-У», сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, киевский режим пытался устроить террористическую атаку около 21.45 мск.

    Напомним, в понедельник российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник самолетного типа над Курской областью.

    26 августа 2024, 12:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины
    Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия в понедельник ударила по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военной промышленности, сообщило Минобороны России.

    Массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными дронами, целями стали критически важные объекты инфраструктуры, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Эти объекты обеспечивали работу украинского ВПК, все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.

    Ранее 26 августа украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что ВС России провели массированную атаку на 15 украинских регионов, в энергосистеме страны после этого сложилась «сложная» ситуация.

    Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два F-16, был поражен склад с техникой.

    Удары наносились по Киеву, Киевской области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровненской и Одесской областям, по контролируемой ВСУ части Запорожской области.

    Энергохолдинг Украины ДТЭК заявил об экстренных отключениях света по всей территории, обесточены объекты «Укржелдороги» в ряде регионов.

    Коментарии (16)
    26 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Минобороны назвало цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные утром 26 августа ударили по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносился в том числе по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, они обеспечивали работу газотранспортной системы Украины.

    Также поражены места хранения авиационных средств поражения на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, их киевский режим получил от Запада.

    Отмечается, что поражены все назначенные цели, на Украине начались перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

    Ранее на Украине заявили о массированной ракетной атаке ВС России, под которую попали 15 регионов. Киевскому режиму пришлось ввести экстренные отключения электроэнергии.

    Минобороны поясняло, что пораженные объекты обеспечивали работу украинского ВПК.

    Коментарии (34)
    26 августа 2024, 19:50 • Видео
    Зачем Дуров нужен Макрону

    В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В соцсетях появилось видео разрушений на дамбе Киевского водохранилища
    В соцсетях появилось видео разрушений на дамбе Киевского водохранилища
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, предположительно, разрушений на дамбе Киевского водохранилища и на Киевской ГЭС после атаки ВС России.

    До этого были опубликованы видео падения ракеты около дамбы.

    По данным украинских СМИ, глава Пирновской ОТГ Сергей Книжников сообщил, что проезд по дамбе в обе стороны перекрыт до обеда.

    Напомним, ВС России 26 августа нанесли удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК страны.

    Коментарии (7)
    26 августа 2024, 11:12 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины
    ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Под массированную ракетную атаку со стороны Вооруженных сил России попали 15 областей Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

    По данным журналистов, удары были направлены на энергетические объекты, в ряде регионов зафиксированы повреждения.

    Как сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, в результате атаки сложилась «сложная» ситуация в энергосистеме страны. В ряде регионов введены экстренные отключения электроэнергии, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК, передают «Ведомости».

    По информации украинских СМИ, в Днепропетровске экстренные отключения света вызвали перебои в работе электротранспорта, власти Луцка и Чернигова предупредили о возможных перебоях с водоснабжением.

    В Запорожской области под удар попал объект критической инфраструктуры, в Киевской и Волынской областях поражены объекты инфраструктуры.

    В Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16, поражен склад с техникой, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА «Новости». В городе поражены емкости с ГСМ, добавил он.

    В Одессе удар пришелся по энергетическому объекту, после чего в городе пропал свет. По Киеву было нанесено около десяти ударов, также взрывы прогремели в городе Стрий Львовской области, сообщил Лебедев.

    Кроме того, ударам подверглись южная часть Хмельницкого и области, военные ВСУ в Волыни и пункт распределения украинских войск в Полтаве. В Николаевской области раздался взрыв в районе села Трихаты, где, по словам Лебедева, находится одна из мощнейших в регионе подстанций. После этого несколько районов области оказались обесточены.

    В Волынской, Винницкой и Полтавской областях прозвучали повторные взрывы.

    Напомним, ПВО ВС России за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, девять из них над Саратовской областью. Обломки сбитых БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, пострадала женщина.

    Коментарии (27)
    26 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    СМИ: ВС России при массированном ударе по Украине применили тактику «каре»
    СМИ: ВС России при массированном ударе по Украине применили тактику «каре»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе массированной ракетной атаки на Украину в понедельник продемонстрировали новую тактику, обратили внимание аналитики.

    На «принимающей» стороне эту тактику называют каре, как в покере, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    «Каре» – покерная комбинация, состоящая из четырех карт одного достоинства и одной дополнительной. По аналогии с этим в ходе ракетных ударов по особо важным военным и энергетическим целям было выпущено по четыре ракеты Х-101, за которыми следовала еще одна, указывают аналитики.

    Отмечается, что ранее подобный прием применялся в ходе атаки на киевский завод «Артем» этим летом.

    Напомним, ВС России в понедельник нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины.

    Коментарии (11)
    26 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины
    Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Множество объектов энергетической инфраструктуры Украины получили повреждения, заявил в понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Много повреждений в энергетике», – сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, везде, где произошли отключения электричества, ведутся ремонтные работы, они будут осуществляться в круглосуточном режиме.

    Напомним, под массированную ракетную атаку со стороны Вооруженных сил России, по данным украинских СМИ, попали 15 областей Украины, удары были направлены на энергетические объекты. Украина после российских ударов ввела режим экстренных отключений электроэнергии.

    Коментарии (18)
    26 августа 2024, 10:12 • Новости дня
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли удар по ангару с техникой в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    «В Ивано-Франковске (попадание) в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже», – сказал он, передает РИА «Новости».

    В Одессе поражен энергетический объект, порядка десяти ударов нанесено по Киеву и его окраинам, добавил Лебедев. Город Стрий в Львовской области обесточен после ударов, в Волыни под удар попали военные ВСУ, в Полтаве поражено место распределения подразделений украинских войск, сообщил он.

    По словам Лебедева, в Николаевской области взрыв раздался в районе села Трихаты, где расположена одна из мощных в области подстанций, после этого в нескольких районах региона отключили свет.

    Ранее подполье сообщило об ударах по емкостям с ГСМ в Ивано-Франковске.

    Коментарии (5)
    26 августа 2024, 06:20 • Новости дня
    Зеленскому напомнили о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве

    Экс-разведчик США Риттер напомнил Киеву о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве

    Зеленскому напомнили о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если Киев решится нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, сама Украина прекратит свое существование, на этот случай у российских войск есть ракетный комплекс «Авангард», заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Риттер объяснил, если Украина нанесет удар по Москве и Петербургу, то на этот случай у России имеется ракетный комплекс «Авангард», способный использовать ракеты как с неядерной, так и ядерный боевой частью. По его словам, остается надеяться, что ВС России используют неядерную боеголовку для ответа, передает РИА «Новости».

    По его словам, лучший способ для США и Европы «совершить коллективное самоубийство», это способствовать безумным действиям «сумасшедшего» Владимира Зеленского, который представляет угрозу для всего мира.

    Ранее стало известно, что ВСУ захотели нанести демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow.

    Политолог Лариса Шеслер уверена, что в случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект.

    Коментарии (7)
    26 августа 2024, 00:19 • Новости дня
    При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters

    Mirror: При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Советник по безопасности агентства Reuters, находившийся с журналистами агентства в отеле «Сапфир» в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб во время ракетного удара по гостинице, сообщила газета Mirror.

    Издание со ссылкой на представителя агентства Reuters утверждает, что спасатели обнаружили тело британца под завалами отеля. Уточняется, что погибший – советник по безопасности агентства Райан Эванс, который был в отеле «Сапфир» в Краматорске, когда по нему был нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

    Ранее Reuters сообщало, что при «предполагаемом ракетном ударе» пострадали пятеро сотрудников редакции, еще один пропал без вести. Все они – граждане Украины, США, Латвии и Германии.

    Между тем, российские военкоры сообщили, что в гостинице в Краматорске, по которой был нанесен ракетный удар, находились иностранные наемники и украинские боевики.

    Коментарии (13)
    26 августа 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог объяснил требование Киева к Минску отвести военных от границы

    Политолог Скачко: Украина готовится к началу боевых действий против Белоруссии

    Политолог объяснил требование Киева к Минску отвести военных от границы
    @ freepik.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    МИД Украины неспроста призвал Белоруссию отвести военных от границы. Во-первых, заявление следует расценивать как подготовку к началу боевых действий против белорусской стороны. А во-вторых, таким образом в Киеве пытаются переложить ответственность за готовящуюся провокацию с себя на Минск, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Киевское руководство продолжает действовать, руководствуясь тактикой трусов. По их версии, они могут предпринимать любые шаги, но при этом не отвечать за последствия», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что именно Киев перебросил значительную часть войск к границе, а Минск лишь ответил зеркально. Теперь же МИД Украины «выкатил» требование к Белоруссии.

    «Таким образом офис Зеленского пытается переложить ответственность за готовящуюся приграничную провокацию на белорусскую сторону», – убежден собеседник. Политолог призвал серьезно относиться к дипломатическому заявлению Киева, поскольку, по его мнению, это можно расценивать и как подготовку к началу боевых действий против Белоруссии. «ВСУ могут пойти на это по приказу Запада. Причем против республики задействуют серьезный арсенал, который есть как у украинцев, так и у наемников, сражающихся на стороне ВСУ. Напомню, что планы по белорусскому направлению периодически обсуждаются и украинскими чиновниками, и европейскими политиками», – указал Скачко.

    «На случай реализации этого сценария на Украине наверняка уже сочинили объяснения: будто бы именно Минск их спровоцировал, а они лишь защищались. Фактически, заявление МИД – это подстилание соломки», – допускает спикер. Вместе с тем, готовы отговорки и на случай, если операция провалится. «Тогда в Киеве будут говорить о том, что в их неудачах виноваты не они сами, а Белоруссия, которая хорошо подготовилась и смогла отразить атаку. Украинские власти решили покричать перед дракой», – добавил политолог.

    Собеседник убежден: Белоруссия не оставит без внимания все эти «махинации». «Республика, как сказал Александр Лукашенко, гарантированно защитит себя от любой угрозы, а также выполнит свои союзнические обязательства перед Москвой», – заключил Скачко. 

    Ранее МИД Украины призвал Белоруссию «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что украинская разведка получила данные о том, что Минск «сосредотачивает значительное количество личного состава, военной техники в Гомельской области, вблизи северных границ Украины».

    «Призываем должностных лиц Белоруссии не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы – прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня», – заявили в министерстве.

    Украинский МИД заверил, что Киев не собирается предпринимать «никаких недружественных действий против белорусского народа». Вместе с тем, там добавили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».

    Ранее сообщалось, что Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной. Это произошло на фоне переброски подразделений ВСУ к белорусско-украинской границе. По оценкам Александра Лукашенко, там находятся более 120 тыс. украинских бойцов.

    Коментарии (4)
    26 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине

    Аналитик Онуфриенко: Удары по наиболее важным целям на Украине Россия наносит в рамках массированных атак

    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия наносит комплексные удары по Украине по мере накопления разведданных, потому что такие атаки эффективнее одиночных, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.

    «Если посмотреть на географию ударов, то станет понятно, что цели располагались как в западных, так и в других областях Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Тут выбор российского командования зависит не столько от территориального расположения целей, сколько от их приоритетности. Например, судя по всему, были прилеты по аэродрому Жуляны, возможно, по ЗРК Patriot», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Периодичность таких массированных ударов во многом зависит от работы нашей разведки – она снабжает информацией войска, те копят данные. И потом совершают комплексную атаку по всем целям, где бы на территории Украины они не находились. Причем это лучше и эффективнее, чем бить по одной цели каждый день, поскольку так мы перегружаем ПВО противника», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, зачастую мы выбираем стационарные цели, когда разведка выявляет, что туда стянулись иностранные наемники, инструкторы. Среди таких объектов, например, гостиницы, штабы командований. Почему-то ВСУ считают, что если они размещают их в центре больших городов вроде Харькова, значит, это безопасно», – детализировал аналитик.

    «Также в приоритете передвижные ракетные комплексы или радиолокационные станции. Хотя для них, как и для стоянок самолетов, могут использоваться одиночные удары, поскольку тут важна оперативность. Но в идеале их стараются включить в массированный удар, чтобы повысить его эффективность за счет перенасыщения украинской ПВО», – заметил он.

    В понедельник утром ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и военные корабли, сообщило Минобороны.

    Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

    Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

    Коментарии (5)
    26 августа 2024, 08:41 • Новости дня
    Взрывы раздались в Киеве
    Взрывы раздались в Киеве
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице в понедельник прогремели взрывы, также сообщается о взрывах в Киевской области.

    Кроме того, несколько взрывов прогремели в Харькове, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает ТАСС.

    Взрывы также раздались в Днепре и Хмельницком, пишут украинские СМИ. Спустя некоторое время в Виннице и Хмельницком прогремели повторные взрывы.

    Напомним, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (14)
    26 августа 2024, 11:48 • Новости дня
    Путин обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО»
    Путин обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и Центробанка предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции.

    Путин проводит совещание в формате видео-конференц-связи из Ново-Огарева, передает ТАСС.

    «Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции, а это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал глава государства.


    Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год спецоперации.

    Коментарии (37)
    26 августа 2024, 05:56 • Новости дня
    Обломки украинских БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

    Бусаргин: Обломки сбитых утром БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

    Tекст: Вера Басилая

    Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА, есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    Обломки нескольких БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, все экстренные службы работают в усиленном режиме, следует из сообщения в Telegram-канале Бусаргина.

    Ранее ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области.

    Коментарии (21)
    26 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Украина после российских ударов ввела режим экстренных отключений электроэнергии
    Украина после российских ударов ввела режим экстренных отключений электроэнергии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Ситуация в энергосистеме Украины после серии взрывов в ряде городов страны сложная, последствия уточняются, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, на Украине введен режим экстренных отключений электроэнергии, ситуация сложная, последствия повреждений уточняются, передает ТАСС.

    Ранее очевидцы сообщили о взрывах у аэропорта Жуляны в Киеве, кроме того, пункт распределения подразделений ВСУ поразили в Полтаве, также подполье сообщило об ударах по Ивано-Франковску, Житомиру и Виннице.

    Коментарии (17)
    Главное
    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона
    Белоруссия опровергла направление Украиной требований об отводе войск от границы
    Вучич на примере Дурова показал произошедшие за пять лет на Западе перемены
    Рособрнадзор получил десятки жалоб на отказ в зачислении в десятые классы
    Суд отложил рассмотрение дела о разводе Бакальчук
    Определен срок изоляции для контактировавших с больными оспой обезьян
    Суд обязал вратаря Сафонова выплачивать четверть дохода на алименты

    Западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу

    Один из инвестиционных фондов похвастался, как ему удалось получить высокий доход на проблемах Украины. Всегда находятся те, кто в любой кризис – будь то экономический или геополитический – умеют на нем зарабатывать. Как западные инвесторы наживаются на украинском кризисе? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

    Перейти в раздел

    Пресса Франции вынесла по «делу Дурова» обвинительный вердикт

    Мировые СМИ довольно негативно восприняли задержание Павла Дурова, которому французские власти инкриминируют тяжкие преступления, но с двумя заметными исключениями. Это Украина и сама Франция, где Павлу Дурову уже вынесли вердикт только на том основании, что он русский и «мог встретиться с президентом России в Азербайджане». Подробности

    Перейти в раздел

    Харрис начала борьбу с «американской мечтой»

    Президентская гонка в США вступила в финальную стадию. Камала Харрис приняла номинацию от Демпартии и разразилась почти 40-минутной речью, в которой уделила минимум внимания вопросам экономики, а максимум – борьбе за «прогрессивные ценности», которые ведут Америку к еще большему расколу. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Дуров нужен Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............