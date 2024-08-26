Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Глава МАГАТЭ анонсировал визит на Курскую АЭС 27 августа
Глава МАГАТЭ заявил, что приедет оценить ситуацию на Курской АЭС 27 августа
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа, чтобы лично оценить ситуацию на объекте, сообщили в организации.
Гросси отметил, что внимательно следил за ситуацией, особенно касающейся Курской АЭС, в связи с атаками ВСУ на приграничные районы России, передает ТАСС.
«Важно, чтобы завтра на станции я сам увидел, что происходит, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий физической и ядерной безопасности Курской АЭС», – заявил он.
Глава МАГАТЭ добавил, что принципы ядерной безопасности в условиях вооруженных конфликтов, разработанные для Запорожской АЭС, могут также быть применимы к Курской АЭС.
Ранее в Кремле заявили, что контакты президента Владимира Путина и директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пока не планируются.