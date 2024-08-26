Песков: Контакты Путина и Гросси пока не планируются

Сноуден: Задержанием Дурова Макрон опустился до захвата заложников

Tекст: Дарья Григоренко

В своем заявлении Сноуден выразил глубокое сожаление по поводу того, что президент Франции Эммануэль Макрон прибег к таким радикальным мерам, как арест Дурова. По его мнению, подобные действия подрывают фундаментальные права человека и свободу выражения мнений, передает РИА «Новости».

«Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», – заявил Сноуден, подчеркнув, что такие методы не только дискредитируют Францию, но и угрожают свободе в глобальном масштабе.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку призвал президента Франции Эммануэля Макрон покинуть страну, поскольку после задержания правоохранителями Франции основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова за ним придет армия последователей бизнесмена.

Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».