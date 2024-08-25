Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Швед Дюплантис обновил собственный мировой рекорд в прыжках с шестом
Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.
Двукратный олимпийский чемпион на этапе Бриллиантовой лиги в польском Хожуве со второй попытки покорил планку на высоте 6 метров 26 сантиметров, передает его слова РИА «Новости».
До этого Дюплантис 5 августа на летних Олимпийских играх в Париже также поставил мировой рекорд, покорив 6,25 метров.
Дюплантису 24 года.
Ранее американский пловец Роберт Финк завоевал золотую медаль Олимпиады на дистанции 1 500 метров вольным стилем.