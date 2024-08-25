Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Подполье: Нанесены удары по складу и пункту временной дислокации ВСУ в Славянске
По пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске нанесли удары, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, первый удар был нанесен в 17.10 мск, второй – в 17.25, который пришелся по личному составу ВСУ, передает РИА «Новости».
Ранее Лебедев сообщил, что склад с ракетным вооружением поражен в Сумах.