Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Так, сперва сирены прозвучади в Сумской области (14.20 мск), а заетм в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях (15.31), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что из-за авиаудара ВКС России пострадали инфраструктурные объекты в Сумах.