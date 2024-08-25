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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    25 августа 2024, 06:10 • Новости дня

    Российские войска сорвали перегруппировку ВСУ на каховском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС России не допустили перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, подразделение «Днепр» огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника, продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Были уничтожены

    FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Днепр» за сутки нанесла поражение трем бригадам ВСУ.

    24 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России, пишет украинское издание «Страна.ua».

    На записи Зеленский оскорбил российского президента Владимира Путина, отверг обвинения в нарушении Киевом «красных линий», передает «Российская газета».

    Также он сравнил пострадавшую от ВСУ Курскую область с «болотами», а Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата с «чертями».

    Ранее Белый дом не согласился с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область.

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    24 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия ракеты-дрона «Паляниця»

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ в субботу нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця», сообщает украинское издание «Страна».

    По данным издания, украинские военные якобы поднимают ударные коптеры на высоту до 3 тыс. метров и пытаются перехватывать российские «Ланцеты», передает «Газета.Ru».

    Касательно территории применения нового оружия данных нет.

    Напомним, в России создали комплекс «Комбат-антидрон» противодействия FPV-дронам.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    24 августа 2024, 19:25 • Новости дня
    Российские истребители нанесли удар по спецназу ВСУ на острове Змеиный

    Tекст: Кристина Цыцура

    Истребители ВКС России ударили по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море.

    По информации специализированных ресурсов, под удар попали кадровые военные сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, украинский десант был уничтожен. 


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    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

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    24 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что большинство солдат срочной службы, которых Украина вернула России в рамках обмена пленными, были захвачены в Курской области.

    «Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», – заявила омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что представители омбудсмена ежедневно поддерживали связь с родственниками солдат и сотрудничали с Международным Комитетом Красного Креста.

    Большинство вернувшихся в рамках обмена солдат-срочников попали в плен ВСУ в Курской области, уточнила Москалькова.

    Обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, откуда позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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    24 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Снайпера одного из украинских спецподразделений подозревают в передаче российским военным координатов дислокации своего подразделения, что привело к ракетному удару ракетой «Искандер-М», следует из постановления Шевченковского районного суда в Киеве.

    По данным следствия, украинский снайпер через мессенджер Telegram передал координат дислокации своего подразделения российским военным, что привело к тяжелым потерям среди личного состава, передает РИА «Новости».

    Согласно материалам дела, преступление было совершено в ноябре 2023 года в районе Авдеевки. Снайпер якобы «был завербован российскими спецслужбами» и неоднократно передавал им разведданные за денежное вознаграждение.

    Ранее на Украине по подозрению в госизмене задержали служившего в Киевской области военного, который после увольнения по состоянию здоровья со службы уехал за границу, где якобы начал сотрудничать с Россией и привлек к работе бывшего сослуживца.

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    24 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе, экстренные службы оцепили территорию клуба, люди эвакуированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что территория яхт-клуба была незамедлительно оцеплена, а все находившиеся там люди эвакуированы в безопасное место.

    Развожаев добавил, что инцидент не привел к жертвам и серьезным разрушениям.

    Ранее в бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.

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    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

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    24 августа 2024, 15:59 • Новости дня
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детонация взрывоопасных объектов в результате падения обломков украинских беспилотников продолжается в Воронежской области, сообщил глава Острогожского района региона Сергей Хорошилов.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов, которая из-за падения обломков украинских беспилотников.

    Хорошилов призвал сохранять спокойствие и быть максимально осторожными, соблюдая все требования служб безопасности.

    «Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», – заверил он.

    Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС. Из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область два человека получили ранения.

    По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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    24 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

    Минобороны: Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных обменяны на такое же количество пленных ВСУ.

    В данный момент военные, переданные России, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

    Отмечается, что освобожденные военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

    В ведомстве отметили усилия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов при возвращении военнослужащих России из плена.

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    24 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Сбивший головой дрон штурмовик ВС России заявил о желании вернуться на фронт
    Сбивший головой дрон штурмовик ВС России заявил о желании вернуться на фронт

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военнослужащий, сбивший украинский беспилотник головой, выразил желание вернуться на линию фронта, несмотря на полученные в результате инцидента тяжелые ранения.

    Известно, что боец выполнял боевое задание на Харьковском направлении, когда его атаковал украинский беспилотник. Мужчина не растерялся и нанес удар по дрону шлемом, что привело к взрыву, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В результате военнослужащий получил осколочные ранения и был госпитализирован. Несмотря на тяжелые травмы, боец уже выразил желание вернуться на фронт, как только восстановится после операции.

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    24 августа 2024, 18:55 • Новости дня
    Дуда заявил о предложении Польши союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной
    Дуда заявил о предложении Польши союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава еще в феврале предлагала союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной.

    Об этом президент Польши заявил в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и литовским премьером Ингридой Шимоните, передает ТАСС.

    По его словам, Польша на встрече в Париже предложила партнерам по Альянсу сбивать ракеты, которые летят в сторону НАТО, но над украинской территорией.

    При этом батареи, при помощи которых сбивали бы ракеты, разместить в странах НАТО.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит Варшаве, если та попытается перехватить российские ракеты над Украиной.

    Коментарии (12)
    24 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что переданные Украине танки, которые отправила ранее Польша, участвуют в активной атаке ВСУ на Курскую область.

    В субботу польский лидер совершил поездку на Украину, где принял участие в празднованиях Дня независимости постсоветской республики, сообщает радио Sputnik.

    После встречи с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что «танки PT-91 Twardy, переданные более года назад из Польши, сейчас находятся на поле боя и защищают Украину, сражаясь в районе Курска».

    Кроме того, польский президент пообещал продолжить военно-политическую поддержку Киева, включая его стремления к вступлению в НАТО и ЕС.

    Ранее жительница курского села рассказала о поляках, которые были среди иностранных наемников, вторгнувшихся вместе с ВСУ в Курскую область.


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    24 августа 2024, 16:35 • Новости дня
    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский вертолете Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударил по скоплениям бойцов ВСУ и бронированной технике противника в приграничном районе Курской области.

    После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Сообщается об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ.


    Всего за время атаки украинских сил на российское приграничье противник потерял более 5,5 тыс. человек.

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    24 августа 2024, 12:35 • Новости дня
    В Госдуме назвали оксюмороном поздравления ко Дню независимости Украины

    Tекст: Александра Юдина

    К «празднику» Украина подошла под предводительством нелегитимного президента, возглавлявшего человеконенавистничный и коррупционный режим, выразил мнение депутат Госдумы Александр Якубовский.

    В своем Telegram-канале он указал, что сегодняшний день независимости Украины – такой же оксюморон, как «ненавистная любовь».

    «К «празднику» бывшая Украина подошла под предводительством нелегитимного кокаинового фюрера, возглавляющего человеконенавистничный и коррупционный режим», – подчеркнул он.

    Депутат предрек стране «жизнь в постоянном дефолте и задался вопросом, как можно считать независимой страну, которая может едва-едва исполнять свои социальные обязательства лишь благодаря внешней подпитке и помощи спонсоров.

    Как отметила в своем Telegram-канале депутата Госдумы Жанна Рябцева, в этот день Украина может отмечать только «распроданные западным корпорациям земли, многомиллиардные долги и кредиты, нищее население, сотни тысяч мужчин, которые никогда не увидят свои семьи, а также разрушенную промышленность, здравоохранение, образование и науку.

    «У Украины нет будущего. Вне зависимости от наличия или отсутствия переговоров. Но исчезло это самое будущее тогда – в далеком 1991 году», – добавила она.

    Депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале заметил, чт свободу Украины давно уничтожили гонениями на инакомыслящих, разрушением единой канонической церкви, запретом русского языка, на котором говорило большинство населения.

    «Страна, из которой бегут во все стороны ее граждане, оказалась в руках человека, который узурпировал власть и привел Украину к пропасти. Ни свободы, ни независимости. Ни-че-го. Только страх, смерть и руины», – подчеркнул он.

    Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в своем Telegram-канале выразила глубокое сожаление о том, что некогда цветущий и братский народ оказался в ужасной ловушке марионеток, управляемых с далеких, холодных западных берегов.

    «Глубинный народ знает правду, которую не замаскируешь никакими подлыми трюками», – отметила она.

    Как заметил депутат Госдумы Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале, когда была провозглашена так называемая «Незалежность», эта независимость все больше ускользает, как мираж в пустыне.

    «Государство, превратившееся в некое эфемерное образование – «страна 404» – потеряло даже право на собственное имя», – добавил он.

    По мнению депутата, невозможно считать свободной страну, где страх стал ежедневным спутником, а президент, словно «гамельнский крысолов», ведет свой одурманенный народ на заклание.

    Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в своем Telegram-канале поделился мнением, что Украина сегодня является самым зависимым государством мира, управляемым волей англосаксонских «союзников».

    «Такие атрибуты демократии, как свобода слова, выборность и сменяемость власти выброшены на помойку. Власть захватила и вопреки конституции удерживает группировка просроченного «президента» Владимира Зеленского», – отметил он.

    Как заметил в своем Telegram-канале консервативный журналист Роман Голованов, День независимости Украины стал датой смерти покойника, выбитая на надгробии.

    «Нет у Украины благословения от Бога на собственное государство… а попытка разорвать связь между русскими и украинцами стало для страны самоубийством», – указал он, добавив к ключевым самоубийственным действиям уничтожение православия и верность западным спонсорам.

    Итог: не будет у вас никакой Украины. Продали государство за чечевичную похлебку», – отметил депутат.

    Российский кинопродюсер Юлия Витязева в своем Telegram-канале выразила мнение, что у таких территориальных образований, как Украина, есть всего два пути – губерния или колония.

    «Но быть губернией Украине не нравилось. Хотелось… дерзить России и хвастаться пригласительными в Белый дом и совместным фото с американским президентом», – подчеркнула она, добавив, что это все ради того, чтобы им запретили говорить на русском языке, ходить в церковь Московского Патриархата и помнить свою историю.

    Ранее в День независимости Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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