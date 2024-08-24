Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.0 комментариев
Группировка «Днепр» за сутки нанесла поражение трем бригадам ВСУ
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны возле Ивановки, Токаревки Херсонской области и Малой Токмачки Запорожской области, сообщили в Минобороны.
Потери противника составили более 65 военнослужащих, бронемашина, американское 155-мм орудие М198, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены пусковая установка ЗРК С-125, две станции РЭБ, склад горюче-смазочных материалов, цех производства беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, подытожили в оборонном ведомстве.