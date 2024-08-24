Группировка «Днепр» за сутки нанесла поражение трем бригадам ВСУ

  • Новость часаГруппировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях
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    Харрис начала борьбу с «американской мечтой»
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    США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных
    Сбивший головой дрон штурмовик ВС России заявил о желании вернуться на фронт
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    24 августа 2024, 13:29 • Новости дня

    Группировка «Днепр» за сутки нанесла поражение трем бригадам ВСУ

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны возле Ивановки, Токаревки Херсонской области и Малой Токмачки Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Потери противника составили более 65 военнослужащих, бронемашина, американское 155-мм орудие М198, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены пусковая установка ЗРК С-125, две станции РЭБ, склад горюче-смазочных материалов, цех производства беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    23 августа 2024, 17:22 • Новости дня
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона строила газопровод и поставляла газ немецкой стороне для развития экономики, но предательство Берлина, поставляющего оружие киевскому режиму, не останется без наказания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Трубопровод строился и поставки газа производились для того, чтобы выстраивать отношения с Германией и развивать экономику, которая «выжигала, выжигала все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине», сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Сейчас же немецкая сторона «имеет наглость» упрекать и обвинять Москву, а также поставлять оружие киевскому режиму.

    «Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», – подчеркнула дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как теракт на российских «Северных потоках» привел к грандиозному скандалу между Берлином и Варшавой.

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    24 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки

    Представитель генсека ООН Дюжаррик в связи с фото ЧВК из США на детской площадке призвал защищать гражданское население

    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки
    @ Forward Observation/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал опубликованную американской ЧВК Forward Observation Group, которая участвует в боях на стороне Украины, фотографию миномета рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    Дюжаррик заявил, что не может установить «достоверность этих сообщений», но «при более широком рассмотрении вопроса» указал, что в ООН не раз высказывали озабоченность в связи с использованием «частных военных подрядчиков по всему миру», передает РИА «Новости».

    По его словам, как национальная армия, так и ЧВК в любом конфликте «несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», они обязаны «защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру».

    Напомним, FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами. ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом. По фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.


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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    23 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    ВС России уничтожили ангары хранения норвежских ЗРК NASAMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние семь дней ВС России нанесли 16 групповых ударов, в том числе поражены ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, сообщило российское министерство обороны.

    Поражены также аэродромы, склады с боеприпасами, ракетами ВСУ, цеха ремонта вооружения и техники украинской армии, ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, нанесены удары по топливным базам ВСУ, районам сосредоточения резервов и пунктам временной дислокации подразделений нацбатов и иностранных наемников.

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    24 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России, пишет украинское издание «Страна.ua».

    На записи Зеленский оскорбил российского президента Владимира Путина, отверг обвинения в нарушении Киевом «красных линий», передает «Российская газета».

    Также он сравнил пострадавшую от ВСУ Курскую область с «болотами», а Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата с «чертями».

    Ранее Белый дом не согласился с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область.

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    23 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ

    MWM: ВСУ потеряли 20 американских танков Abrams из 31 поставленного

    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine.

    Как говорится в материале, за полгода Украина потеряла 20 танка из 31 поставленного M1A1 Abrams, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что американская бронетехника самая дефицитная в ВСУ, и если Европа может восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США не торопятся давать новые танки Киеву.

    Ранее командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области.

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    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    24 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронежской области уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над территорией Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков произошло возгорание травы, пожар потушили. Также Гусев сообщил, что «осколочное ранение получил один человек».

    Позднее он сообщил, что «уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА». Падение фрагментов беспилотника вызвало пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов». «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – сообщил Гусев.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка в Белгородской области. Российские силы ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

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    23 августа 2024, 18:10 • Новости дня
    Боррель: ЕС должен стать «участником игры» на Украине
    Боррель: ЕС должен стать «участником игры» на Украине
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) должен присоединиться к «игре» на Украине, поскольку безопасность объединения зависит от итогов конфликта, такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Я думаю, что то, что случится на Украине, определит наше геополитическое будущее. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры», – сказал он в ходе выступления в Мадриде, запись которого опубликована в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Боррель подчеркнул, что ЕС не является стороной конфликта, но является его частью. «То, как будет разрешен конфликт, повлияет на нашу безопасность», – считает он.

    Ранее Боррель высказался в поддержку украинского вторжения в Курскую область.

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    23 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ

    Financial Times: Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ
    @ imago-image/Global Look Press

    Tекст: Кристина Коваленко

    Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине, сообщает Financial Times.

    По информации издания, «самый известный политик крайне левого толка Германии» заявила, что ее активное противодействие вооружению Украины оказало влияние на политику Берлина в отношении конфликта, передает РИА «Новости».

    Вагенкнехт отметила, что, хотя ее партия не находится у власти в Германии, она все равно может оказывать влияние на принятие решений в бундестаге.

    На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, так как в текущем бюджетном планировании правительства ФРГ не предусмотрено выделение новых средств на эти цели.

    При этом канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит оставаться крупнейшим источником поддержки для Украины в Европе.


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    23 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    @ Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Президент США Джо Байден разрешил украинским властям применять американские боеприпасы за пределами своей границы для ответа на возникающие угрозы, передает ТАСС.

    Он комментировал вопрос о том, изменился ли подход Вашингтона к использованию американских вооружений на российской территории в свете недавних операций ВСУ в Курской области. Кирби добавил, что на данный момент нет изменений в политике США в этой области.

    «Никаких новых политических решений пока не принято», – отметил он.

    Также представитель Белого дома не смог подтвердить сообщения о применении украинскими силами американских РСЗО HIMARS в Курской области.


    Коментарии (27)
    23 августа 2024, 15:17 • Новости дня
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары артиллерией и авиацией по подразделениям ВСУ в районе Плавней и Приморского на берегу Каховского водохранилища на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, на Степногорском направлении артиллерия и фронтовая авиация отработали по селам Приморское и Плавни на берегу Каховского водохранилища, где ВСУ копили резервы техники и боевиков, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил, что ВС России нанесли серию точных ударов по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, существенно ослабив разведывательные возможности противника.

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    24 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Снайпера одного из украинских спецподразделений подозревают в передаче российским военным координатов дислокации своего подразделения, что привело к ракетному удару ракетой «Искандер-М», следует из постановления Шевченковского районного суда в Киеве.

    По данным следствия, украинский снайпер через мессенджер Telegram передал координат дислокации своего подразделения российским военным, что привело к тяжелым потерям среди личного состава, передает РИА «Новости».

    Согласно материалам дела, преступление было совершено в ноябре 2023 года в районе Авдеевки. Снайпер якобы «был завербован российскими спецслужбами» и неоднократно передавал им разведданные за денежное вознаграждение.

    Ранее на Украине по подозрению в госизмене задержали служившего в Киевской области военного, который после увольнения по состоянию здоровья со службы уехал за границу, где якобы начал сотрудничать с Россией и привлек к работе бывшего сослуживца.

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    23 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе
    Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе
    @ Wadco2/Wikipedia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в пятницу, что памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный возле городской администрации, не будут сносить, так как он представляет собой культурное наследие.

    «Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», – заявил мэр, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО, там знают, что статуя является культурным наследием Украины. Кроме того, Труханов подчеркнул, что памятник был установлен за счет горожан.

    Ранее власти Харькова снесли бронзовый бюст Михаила Ломоносова.

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    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

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