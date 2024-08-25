Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.12 комментариев
Харрис опередила Трампа среди молодых, темнокожих избирателей
ARI: Харрис опередила Трампа среди молодых, темнокожих и латиноамериканских избирателей
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки среди молодых избирателей, темнокожих и латиноамериканцев, экс-президента «выбирают» белые и избиратели старшего возраста, свидетельствуют данные опроса канадской организации Angus Reid Institute.
Как показало исследование, 59% американцев в возрасте от 18 до 34 лет отдают предпочтение Харрис, за Трампа – всего 30%. Вице-президента поддерживают 67% темнокожих избирателей и 57% латиноамериканцев. В то же время за Трампа готовы отдать голоса большинство белых избирателей (51%) и только 39% поддерживают Харрис. Среди опрошенных в возрасте старше 54 лет 49% поддерживают республиканца, а 40% – демократку, передает РИА «Новости».
Опрос также показал, что всего Харрис поддерживают 47% респондентов, у Трампа – 42%.
Исследование проводилось с 19 по 23 августа 2024 года среди 1758 зарегистрированных американских избирателей с допустимой погрешностью результата плюс-минус два процентных пункта.
Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил, что решил приостановить свою предвыборную кампанию и отказаться от участия в выборах в ряде штатов. При этом он поддержал Дональда Трампа.