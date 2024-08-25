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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    25 августа 2024, 02:59 • Новости дня

    Найдено «пророчество» Жириновского о Дурове

    Жириновский шесть лет назад предрек Павлу Дурову проблемы в «чужом углу»

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад поздравлял основателя Telegram Павла Дурова с днем рождения и призывал его вернуться на Родину.

    В специальном видеообращении в 2018 году к Дурову по случаю дня рождения бизнесмена Жириновский призывал его вернуться на Родину и говорил, что ему «хватит шляться по чужим углам», пишет «Комсомольская правда».

    По словам политика, он чувствовал, что Дурова «не принимает чужая земля», а потому «хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться». Он подчеркнул, что на Родине и интереснее, и веселее.

    «Тебя ждут родные берега!» – призвал Жириновский Дурова.

    Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

    24 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России, пишет украинское издание «Страна.ua».

    На записи Зеленский оскорбил российского президента Владимира Путина, отверг обвинения в нарушении Киевом «красных линий», передает «Российская газета».

    Также он сравнил пострадавшую от ВСУ Курскую область с «болотами», а Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата с «чертями».

    Ранее Белый дом не согласился с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область.

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    24 августа 2024, 15:33 • Новости дня
    Эксперт отметил особенность обмена попавших в плен россиян на Курском направлении

    Эксперт Кошкин указал на сжатые сроки обмена попавших в плен россиян на Курском направлении

    Эксперт отметил особенность обмена попавших в плен россиян на Курском направлении

    Tекст: Андрей Резчиков

    В возвращении попавших в плен на Курском направлении российских военных есть моральная составляющая, сейчас решаются вопросы по разгрому группировки ВСУ на территории Курской области, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. В субботу Россия вернула 115 бойцов, попавших в плен на Курском направлении.

    «В возвращении 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных есть моральная составляющая. Наши товарищи вернулись и находятся на родной стороне. Это очень важный момент», – считает полковник в отставке Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

    «Отмечу оперативные действия с нашей стороны, обмен в основном затягивала Украина. Теперь наши ребята пройдут реабилитацию», – добавил эксперт.

    Что касается задач по вытеснению ВСУ с территории Курской области, на территорию которой противник проник 6 августа, то они решаются в рамках существующей стратегии нашей группировки, заметил эксперт. «Перед нашими военными поставлены тактические задачи, они выполняются в соответствии решениями Генштаба и Верховного главнокомандующего», – пояснил Кошкин.

    Спикер отметил также, что на Курском направлении складывается безрадостная ситуация для ВСУ, которые предполагали, что в ответ на их рейд российские войска будут отведены с других направлений. «Мы создали новые резервы и сейчас решаем вопросы как по всей линии боевого соприкосновения, так и по разгрому группировки ВСУ, которая вторглась на территорию Курской области», – подчеркнул собеседник. 

    В субботу в Россию вернулись 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен Киеву были переданы 115 украинских военнопленных. В Минобороны отметили, что обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова привела подробности об обмене. «Несмотря на то что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью. Ежедневно поддерживали связь с их родственниками, которые обратились к нам за помощью, работали с Международным комитетом Красного Креста», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев, вернувшиеся из плена россияне проходили срочную службу на границе в Курской области.

    В данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Лечение и реабилитацию они пройдут в медучреждениях Минобороны после возвращения в Россию.

    Среди переданных Украине военнопленных, по данным Зеленского, сотрудники нацгвардии, ВМФ и пограничной службы.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Коментарии (0)
    24 августа 2024, 06:25 • Новости дня
    США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков

    Замглавы минфина США Адейемо пригрозил другим странам преследованием за работу филиалов российских банков

    США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков
    @ Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что США намерены преследовать государства, которые разрешают российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций.

    Адейемо заявил, что преследованию подвергнутся не только сами филиалы, но и «другие организации и компании» в этих юрисдикциях, которые «сотрудничают» с российскими банками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Кроме того, Адейемо заявил, что доминирование Запада в мировых финансах заставило большинство крупных банков сдаться под давлением. По его словам, «гораздо больше сотрудничают с США, ЕС, Великобританией» и другими странами «коалиции», чем с Россией, поскольку желают сохранить «доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене».

    Напомним, импортеры пожаловались на проблемы с платежами из России в Китай и Турцию.


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    24 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия ракеты-дрона «Паляниця»

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ в субботу нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця», сообщает украинское издание «Страна».

    По данным издания, украинские военные якобы поднимают ударные коптеры на высоту до 3 тыс. метров и пытаются перехватывать российские «Ланцеты», передает «Газета.Ru».

    Касательно территории применения нового оружия данных нет.

    Напомним, в России создали комплекс «Комбат-антидрон» противодействия FPV-дронам.

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    24 августа 2024, 19:25 • Новости дня
    Российские истребители нанесли удар по спецназу ВСУ на острове Змеиный

    Tекст: Кристина Цыцура

    Истребители ВКС России ударили по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море.

    По информации специализированных ресурсов, под удар попали кадровые военные сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, украинский десант был уничтожен. 


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    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

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    24 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Снайпера одного из украинских спецподразделений подозревают в передаче российским военным координатов дислокации своего подразделения, что привело к ракетному удару ракетой «Искандер-М», следует из постановления Шевченковского районного суда в Киеве.

    По данным следствия, украинский снайпер через мессенджер Telegram передал координат дислокации своего подразделения российским военным, что привело к тяжелым потерям среди личного состава, передает РИА «Новости».

    Согласно материалам дела, преступление было совершено в ноябре 2023 года в районе Авдеевки. Снайпер якобы «был завербован российскими спецслужбами» и неоднократно передавал им разведданные за денежное вознаграждение.

    Ранее на Украине по подозрению в госизмене задержали служившего в Киевской области военного, который после увольнения по состоянию здоровья со службы уехал за границу, где якобы начал сотрудничать с Россией и привлек к работе бывшего сослуживца.

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    24 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронежской области уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над территорией Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков произошло возгорание травы, пожар потушили. Также Гусев сообщил, что «осколочное ранение получил один человек».

    Позднее он сообщил, что «уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА». Падение фрагментов беспилотника вызвало пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов». «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – сообщил Гусев.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка в Белгородской области. Российские силы ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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    24 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что большинство солдат срочной службы, которых Украина вернула России в рамках обмена пленными, были захвачены в Курской области.

    «Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», – заявила омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что представители омбудсмена ежедневно поддерживали связь с родственниками солдат и сотрудничали с Международным Комитетом Красного Креста.

    Большинство вернувшихся в рамках обмена солдат-срочников попали в плен ВСУ в Курской области, уточнила Москалькова.

    Обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, откуда позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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    24 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что на встрече с руководством Объединенной группировки войск Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского касательно мер противодействия вторгшемуся киевскому командованию на территорию Курской области.

    Также главе государства доложили о принятых мерах по уничтожению противника и об актуальных результатах хода спецоперации.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    24 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе, экстренные службы оцепили территорию клуба, люди эвакуированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что территория яхт-клуба была незамедлительно оцеплена, а все находившиеся там люди эвакуированы в безопасное место.

    Развожаев добавил, что инцидент не привел к жертвам и серьезным разрушениям.

    Ранее в бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.

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    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

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    24 августа 2024, 15:59 • Новости дня
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детонация взрывоопасных объектов в результате падения обломков украинских беспилотников продолжается в Воронежской области, сообщил глава Острогожского района региона Сергей Хорошилов.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов, которая из-за падения обломков украинских беспилотников.

    Хорошилов призвал сохранять спокойствие и быть максимально осторожными, соблюдая все требования служб безопасности.

    «Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», – заверил он.

    Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС. Из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область два человека получили ранения.

    По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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    24 августа 2024, 07:15 • Новости дня
    Опубликованы архивы 1940 года с планами Франции и Британии начать войну с СССР

    Президентская библиотека опубликовала документы 1940 года с планами Франции и Британии разбомбить нефтепромыслы Баку

    Опубликованы архивы 1940 года с планами Франции и Британии начать войну с СССР
    @ Norbert Michalke/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 1940 году Великобритания и Франция приняли принципиальное решение начать войну против СССР и добиться краха Советского Союза, разбомбив нефтепромыслы в Баку, следует из архивных документов, опубликованных Президентской библиотекой.

    Как следует из документов, Великобритания и Франция собирались атаковать СССР из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, а также нанести удары по Кавказу. Решение принял высший военный совет – официальный главный орган военного руководства Великобритании и Франции, руководили которым премьеры Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье, передает РИА «Новости».

    Президентской библиотекой опубликованы фрагменты из сборника МИД Германии «Секретные документы французского генштаба». В частности, опубликована записка 1940 года главнокомандующего сухопутными союзными войсками во Франции генерала Мориса Гамелена о планах разрушения советских нефтяных промыслов на Кавказе. Документ находится в Российском государственном военном архиве.

    Гамелен заявил, что удар по нефтяным месторождениям Кавказа для «лишения России сырья» и «расшатывания советской державы» следует наносить с воздуха. Указывалось, что авиаудары по Баку, скважины которого были «источником 75% русской нефтяной продукции», должны привести к «разрушению или поджогу» нефтеперерабатывающих заводов, резервуаров, портовых сооружений, железной дороги.

    Предполагалось, что удар по Баку оставил бы СССР без значительной части кавказской нефти и «быстро поставил бы Советы в критическое положение». По оценке Парижа, атака могла бы стать даже «решающим ударом по советской военной и экономической организации». Гамелен не исключал «риска полного краха» СССР в течение следующих нескольких месяцев.

    У Франции не хватало подходящих самолетов, поэтому Париж рассчитывал на британские.

    Кроме того, сообщается, что во второй половине января 1940 года премьер Франции Даладье поставил перед военными конкретную задачу ударов с воздуха по кавказским нефтепромыслам. Идею поддержал Чемберлен. Были составлены планы нападения – английский МА-6 и французский R.I.P. («Россия. Индустрия. Горючее»), которые позднее свели в единый план операции «Копье». Атаковать собирались Баку, Грозный, Батуми, Майкоп и Поти. Планировалось разрушить Баку за 15 дней, Грозный – за 12 дней, Батуми – за полтора дня.

    Операцию хотели начать 15 мая 1940 года, затем – в июне, но успехи Германии в Европе и работа советской разведки, которая вскрыла планы Лондона и Парижа, помешали реализации задуманного. А 12 марта 1940 года кончилась война между СССР и Финляндией.

    Однако после начала Великой Отечественной войны британское военное руководство рассматривало вариант с уничтожением кавказских нефтепромыслов, чтобы те не достались гитлеровцам.

    В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В пятницу исполнилось 85 лет со дня подписания советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа).

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    24 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

    Минобороны: Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных обменяны на такое же количество пленных ВСУ.

    В данный момент военные, переданные России, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

    Отмечается, что освобожденные военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

    В ведомстве отметили усилия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов при возвращении военнослужащих России из плена.

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      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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