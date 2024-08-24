Захарова высмеяла ложь администрации Байдена о рабочих местах в США

Врач-эндокринолог назвала норму сахара в крови у мужчин

Эндокринолог Павлова: При заборе из вены и пальца значение глюкозы в крови должно быть не более 5,6 ммоль/л

Tекст: Татьяна Косолапова

«Вообще анализы на уровень сахара в крови в действительности измеряют не все сахара, а глюкозу. И миллимоль на литр (ммоль/л) – мера измерения уровня сахара, которую можно увидеть в результатах анализа – это количество растворенной глюкозы в одном литре. Глюкоза является основным энергетическим субстратом, который требуется для жизнедеятельности организма, в том числе мозга. Это своего рода топливо для организма, как бензин для машины», – говорит Павлова.



Она подчеркивает, что организм может использовать и фруктозу, и свободные жирные кислоты в качестве энергетического субстрата, однако основным является глюкоза. Поступает сахар в организм вместе с пищей, и очень важно то, какая она. Например, от съеденного стейка из говядины повышения сахара не будет, но если его съесть с кетчупом или соевым соусом, то уровень глюкозы в крови тут же подскочит.

Все дело в том, что и кетчуп, и соевый соус содержат простые углеводы. Но это не значит, что съеденная говядина уровень глюкозы не повысит. Повысит, но спустя время, когда белки распадутся на аминокислоты, а часть аминокислот будет перерождена в простые углеводы.

«Большое заблуждение, что, съев много сладостей, можно «заработать» диабет. Это не правда. Напрямую от поедания большого объема всяких вкусностей с сахаром данное заболевание приобрести нельзя. Но в 90% случаев его появление связано с ожирением или с избыточной массой тела, что вполне можно наесть сладостями или поедая необъятными горстями те же орехи, фрукты, кондитерские изделия», – объясняет врач.

Эндокринолог подчеркивает, что на уровень сахара может влиять не только пища, но и физическая активность, сон и стресс. Именно поэтому «сдача крови на сахар» для точности результата анализа должна проводиться натощак, причем есть нельзя с вечера – за 8–14 часов. Рекомендуется хорошо выспаться перед анализом. Также не стоит торопиться и бежать в поликлинику на сдачу крови. Кроме того, стоит оградить себя от окружающего стресса, например, не стоять в пробке длительное время, а выбрать в этот день наземный вид транспорта.

«У взрослых мужчин, как и у женщин, норма глюкозы в крови одинаковая, за исключением периодов беременности у прекрасной половины. Но есть различие норм при разных исследованиях. Например, при заборе цельной крови из вены (венозной) и из пальца (капиллярной) значение должно быть не более 5,6 ммоль/л, при исследовании плазмы – менее 6,1 ммоль/л», – делится Павлова.

При наличии диабета норма сахара при заборе цельной крови составляет более 6,1 ммоль/л, а при исследовании плазмы – 7 ммоль/л, продолжает собеседница. При преддиабетном состоянии при исследовании цельной крови нормой считается более 5,6, но менее 6,1 ммоль/л, при плазме – более 6,1 и менее 7 ммоль/л.

«Если вы видите какие-то несоответствия в своих анализах, высокие показатели, то не стоит сразу паниковать и придумывать, что у вас уже диабет. Лучше все-таки обратиться к врачу, потому что увиденное не всегда соответствует действительности. Сколько раз было так, что человек приходит на прием, уже испуган, расстроен, а при беседе выясняется, что он выпил чашечку кофе с миндальным молоком часа за три до анализов или опаздывал на анализ, спешил, перенервничал. Вот и причина несоответствий», – поясняет эндокринолог.

Для того чтобы поддерживать норму сахара, необходимо постоянно правильно и сбалансированно питаться, регулярно заниматься спортом, устраивать прогулки, делать зарядку, не злоупотреблять алкоголем и стараться избавляться от вредных привычек.

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