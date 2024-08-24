Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.2 комментария
ВС России сорвали попытки атак в Курской области, уничтожив 60 военных ВСУ
Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации за последние сутки отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Спального, Черкасского Поречного и Малой Локни, сообщили в Минобороны.
Сорваны попытки атак в направлении Комаровки, Кремяного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В итоге противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. В плен сдались десять военнослужащих ВСУ.
Уничтожены: танк, семь бронемашин и два автомобиля.
В оборонном ведомстве отметили, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах пытавшихся проникнуть вглубь российской территории диверсионных групп противника (ДРГ) продолжается.
Ранее стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении.