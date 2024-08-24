  • Новость часаЗеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
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    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных
    Сбивший головой дрон штурмовик ВС России заявил о желании вернуться на фронт
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    24 августа 2024, 11:32 • Новости дня

    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении

    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт на Курском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    По его словам, российские силы освободили очередной населенный пункт на Курском направлении, они продолжают вести активные боевые действия и наносят противнику значительные потери, передает ТАСС.

    Ранее российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.

    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Коментарии (6)
    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

    Коментарии (6)
    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    23 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли до 400 человек, сообщило российское Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли до 400 военнослужащих, 17 единиц бронетехники, включая танк, два БТР, 14 бронемашин, два артиллерийских орудия, установку РСЗО и два миномета, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаки украинских штурмовиков в направлении Борок и Малой Локни, сорвала попытки атак в сторону Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки.

    В ее зоне ответственности на Курском направлении ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, а также две бронемашины и автомобиль.

    У Камышевки выявили и уничтожили украинскую ДРГ из пяти человек и автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагостя и Южного.

    Авиация также ударила по сосредоточениям ВСУ в Сумской области: 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона у Александровки, Бачевска, Буянкино, Ворожбы, Глухова, Каменки, Мирополья, Могрицы, Новой Слободы, Ободы, Первомайского, Павловки, Свессы, Седедины Буды и Толстодубово.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков, 27 БМП, 55 БТР, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять ЗРК, 11 РСЗО, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.

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    23 августа 2024, 21:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие уничтожили бронетранспортер вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, сообщило Минобороны и опубликовало видео поражения техники.

    По информации из Telegram-канала ведомства, украинский БТР был обнаружен средствами воздушной разведки одного из подразделений «Северной» группировки, его уничтожили прямым попаданием «Ланцета».

    «В режиме реального времени средства объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта с последующим сильным возгоранием бронетранспортера противника», – сообщило Минобороны.

    Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники.

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    23 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Удары украинских беспилотников по хранилищам ядерного топлива Курской АЭС крайне опасны

    Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ целенаправленно атакуют Курскую АЭС, выбирая наиболее чувствительные точки. Если противник начнет наносить удары ракетами с осколочно-фугасной боевой частью, это может привести к тотальным последствиям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива на Курской АЭС нашли украинский дрон с бронебойным боеприпасом.

    «Существует два типа хранилищ отработанного ядерного топлива», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Свежее отработанное топливо, как правило, сильно радиоактивно и выделяет большое количество тепла. Поэтому тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) сначала помещают в так называемые бассейны выдержки – это промежуточное хранилище ядерного топлива, рассказал собеседник.

    «Вода, во-первых, хорошо отводит тепло, а во-вторых, поглощает нейтроны, которые могут образовываться при радиоактивном распаде, и альфа- и бета-частицы, а также задерживает гамма-лучи. То есть таким образом создается дополнительный щит биологической защиты. ТВЭЛы хранятся там на протяжении первых нескольких лет», – уточнил эксперт.

    «Даже после остывания сохраняется высокое остаточное тепловыделение, которое препятствует их длительной транспортировке в герметичных и небольших контейнерах. Поэтому после бассейна выдержки ТВЭЛы помещают в сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Это обычно наземный ангар, который, впрочем, является зданием ограниченного доступа. Вокруг ТВЭЛов присутствует повышенный гамма-фон, идет альфа- и бета-распад – все это отражается на общем радиационном фоне хранилища», – отметил спикер.

    Когда ТВЭЛы находятся в бассейнах выдержки или в хранилище отработанного ядерного топлива, их не защищают прочные гермооболочки корпуса реактора, указал он. «Тепловыделяющие элементы находятся в циркониевой или нержавеющей трубе внутри тепловыделяющей сборки (ТВС), но надо понимать, что это не броня. Толщина этой трубы измеряется даже не десятками сантиметров, и составляет всего 5-7 мм. Защита ТВС рассчитана на легкие механические повреждения», – детализировал собеседник.

    Кумулятивный заряд же может пробить до метра гомогенной танковой брони. «То есть речь идет о поражении не просто трубы, а всего штабеля тепловыделяющих сборок, каждая из которых представляет радиационную опасность», – предупреждает Анпилогов. Повреждение ТВС и тем более самого ТВЭЛ – таблетки уранового оксида, которая уже облучена – вызовет выброс радиоактивной пыли или достаточно крупных осколков, акцентировал он.

    «Основная опасность удара по бассейнам выдержки заключается в том, что поврежденные ТВЭЛы и ТВС, которые их ограждают, заражают воду – она становится радиоактивной, туда попадают радионуклиды. В случае атаки на хранилище сухого типа, происходит выброс в атмосферу», – добавил Анпилогов.

    «Даже если ТВС не повреждены и не произошла утечка радиации, нарушается нормальное функционирование хранилищ. Например, могут быть повреждены насосы в бассейнах выдержки, что сразу переведет к выкипанию воды, к уменьшению биологической защиты. Если это сухое хранилище, может быть нарушен первый контур защиты. Поэтому все удары украинских беспилотников по таким объектам воспринимаются крайне болезненно», – пояснил эксперт.

    «Нет никаких сомнений в том, что ВСУ целенаправленно атакуют Курскую АЭС, причем выбирая наиболее чувствительные точки. Если противник начнет наносить удары ракетами, например, ATACMS с осколочно-фугасной боевой частью, то в этом случае повреждения могут носить тотальный характер, выброс может выйти далеко за пределы производственной площадки атомной станции», – заключил Анпилогов.

    Напомним, в ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку атаковать курчатовскую АЭС в Курской области с помощью дрона-камикадзе. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в непосредственной близости от станции. Дрон был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую АЭС актом ядерного терроризма. По словам дипломата, на инцидент немедленно должно отреагировать МАГАТЭ.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины. 

    Коментарии (5)
    23 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины
    Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Объяснение Пентагона о том, что подходы США позволяют Украине якобы защищаться от российских атак, несостоятельны. ВСУ занимаются терроризмом, в том числе ядерным, а Вашингтон подпитывает эти амбиции, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США подтвердили, что разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области.

    «Нападение на российский регион планировалось при участие США – в этом нет никаких сомнений. На этом фоне разрешение использовать ВСУ американское оружие в Курской области служит лишь очередным подтверждением тому, что удары – в том числе по гражданской инфраструктуре на территории России – вынашивает, а затем осуществляет руками украинских военных именно Вашингтон», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Объяснение Пентагона о том, что подходы США позволяют Украине якобы защищаться от российских атак, собеседник счел несостоятельным. В этой связи парламентарий напомнил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. «Украина занимается ядерным терроризмом. Такие действия противника вызваны неудачами как в курской авантюре, так и в Донбассе. Киев пытается поднять ставки. Цель – либо захватить Курскую или Запорожскую атомную станцию, либо ударить по ним, тем самым нанеся ущерб России», – указал спикер.

    При этом США подпитывают террористические амбиции Украины. «Американские чиновники – соучастники преступлений ВСУ, они занимаются покровительством. Дело в том, что политики сделали ставку на «украинский проект», но теперь они на грани банкротства, а других карт в рукаве нет. Поэтому все их действия выстраиваются, исходя из желания выправить для себя ситуацию», – подчеркнул Долгов.

    «Но в США совершенно не думают о безопасности. Мне кажется, если бы в Белом доме были другие люди, настоящие профессионалы, то никаких санкций на покрывательство ударов по атомным станциям не было бы», – заключил Долгов.  

    Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон разрешил ВСУ использовать американское оружие при нападении на Курскую область. По ее словам, «подходы США позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов».

    Чиновница уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины. «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – утверждает Сингх. Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Кроме того, украинские военные приступили к совершению актов ядерного терроризма. В качестве мишени они выбрали Курскую АЭС.

    Так, в ночь на пятницу российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали вражеский дрон. Целью атаки было хранилище отработанного ядерного топлива. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины. 

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    23 августа 2024, 12:47 • Новости дня
    Журналист DW проник в Курскую область со стороны Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист медиагруппы Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом) Ник Коннолли проник в Курскую область и посетил Суджу.

    Известно, что журналист отправился туда под наблюдением ВСУ для осмотра города и пробыл там несколько часов, передает ТАСС.

    Напомним, ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые работали на территории Суджи в Курской области. В ЦОС ФСБ добавили, что проводится правовая оценка материалов, опубликованных в СМИ, которые свидетельствуют о нахождении на территории российского пункта пропуска «Суджа» журналиста CNN Ника Пейтона Уолша.

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    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

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    23 августа 2024, 20:10 • Новости дня
    Пушилин рассказал о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Курской области, находится в стабильном состоянии, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    На Международном форуме молодежного взаимодействия «Беларусь – Донбасс» в Ростове-на-Дону Пушилин сообщил, что Поддубный получает необходимое лечение, он идет на поправку, передает ТАСС.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве. Накануне президент России Владимир Путин созвонился с журналистом.

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    23 августа 2024, 20:21 • Новости дня
    ООН встревожена ситуацией вокруг Курской и Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация, сложившаяся вокруг Курской и Запорожской атомных электростанций, вызывает серьезное беспокойство, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    Обе АЭС находятся в зоне боевых действий, все должны быть встревожены этим фактом, заявил Дюжаррик в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

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    24 августа 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ в первые часы нападения на Курскую область попытались сорвать эвакуацию

    Смирнов рассказал об украинских обстрелах дорог во время эвакуации мирных жителей в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В первые часы нападения на Курскую область вооруженные силы Украины обстреливали дороги, мешая эвакуации мирных жителей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов рассказал, что не было возможности «подать» для эвакуации «автобусы большой вместимости», так как ВСУ «просто начали расстреливать дорогу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».

    В результате «во избежание каких-то больших жертв» эвакуацию пришлось проводить «на частном транспорте», транспорте добровольной народной дружины и администрации, а также «в пешем порядке».

    Напомним, бои в российском приграничье начались 6 августа. ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Действия ВСУ при этом серьезно усложнили эвакуацию мирных жителей. Эксперты считают, что речь идет о прямых попытках киевского режима украсть россиян.

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    23 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    ЧВК из США опубликовала фото с минометом на детской площадке

    ЧВК из США опубликовала фото с минометом на детской площадке, предположительно, в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом, передает РИА «Новости».

    Его позиция обустроена у детской площадки и жилого дома, по фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.

    Когда именно сделано фото, не уточняется, судя по растительности, оно сделано ранней весной.

    Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек считается грубым нарушением международного права.

    До этого ЧВК публиковала фото бойцов, участвующих в нападении на Курскую область.

    Напомним, депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении на Курскую область вызовом.

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    23 августа 2024, 15:25 • Новости дня
    В Госдуме призвали к жесткому ответу на атаку ВСУ на Курскую область

    Депутат Чепа призвал к жесткому ответу на атаку ВСУ на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия должна дать жесткий ответ на вторжение украинских войск в Курскую область, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    Чепа подчеркнул, что из-за действий ВСУ страдают граждане России и регионы, поэтому ответные меры «должны быть жесткие», передает Lenta.Ru.

    «Мы это все видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жесткие, эффективные и быстрые», – сказал депутат.

    Ранее украинский военный усомнился в целесообразности наступления в Курскую область.

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    23 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ проводят ротацию на Курском направлении, но продвинуться им не удается

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ проводят на Курском направлении ротацию и пытаются продвинуться, но им это не удается, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, обстановка рабочая, противник пытается продавиться там, где работает спецназ «Ахмат», но пока ему это не удается, передает ТАСС. Алаудинов добавил, что ВСУ активно закапываются на определенных рубежах и занимаются перегруппировкой.

    «Появилась 95-я бригада, у нас как раз крайний пленный с 95-й бригады аэромобильной. Мы так полагаем, что в ротационном формате, но факт, что новые подразделения сюда тоже прибывают и что-то из того, что первым заходило сюда, тоже выводится», – отметил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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    23 августа 2024, 20:03 • Новости дня
    «Мегамаркет» запустил программу поддержки жителей Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Маркетплейс «Мегамаркет» совместно с порталом Госуслуг запустил специальную программу для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, предоставив им бонусы на покупки и сформировав витрину товаров по сниженным ценам, сообщило Минцифры РФ.

    Как указали в Минцифры, инициатива по запуску таких сервисов исходила от самой компании «Мегамаркет». Пострадавшие жители региона могут получить 3 тыс. бонусов «Спасибо», которые можно использовать для приобретения необходимых товаров на платформе маркетплейса. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте «Мегамаркета» и оформить соответствующую заявку, передает ТАСС.

    Отмечается, что компания также собрала специальную витрину с товарами по сниженным ценам. Проект реализуется в партнерстве с программой лояльности «Сбер Спасибо» и при поддержке продавцов «Мегамаркета».

    В среду крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

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    Гражданин США задержан в Турции по подозрению в убийстве женщины в России

    Венгрия нашла простой способ вернуть транзит нефти по «Дружбе»

    Венгрия нашла способ вернуть себе возможность получать российскую нефть по традиционному маршруту – по трубопроводу «Дружба» через Украину. В июле Киев запретил транзит «Лукойла». Новая схема выглядит самым простым способом выйти из ситуации с минимальными потерями. Подробности

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    Историк Мягков: Пакт Молотова – Риббентропа спас СССР от еще больших потерь в войне

    «Я бы назвал германо-советский договор высшим достижением нашей внешней политики за весь XX век. Он дал нам военное и дипломатическое преимущество, а также позволил избежать еще больших потерь в войне», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Михаил Мягков, комментируя обстоятельства подписания пакта Молотова – Риббентропа 85 лет назад. Почему этот документ по-прежнему не дает покоя странам Запада и другим недругам России? Подробности

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    ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

    В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности

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    Харрис начала борьбу с «американской мечтой»

    Президентская гонка в США вступила в финальную стадию. Камала Харрис приняла номинацию от Демпартии и разразилась почти 40-минутной речью, в которой уделила минимум внимания вопросам экономики, и максимум – борьбе за «прогрессивные ценности», которые ведут Америку к еще большему расколу. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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