Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.0 комментариев
Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях
Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны около Грабовского, Глухова Сумской области, Глубокого и Волчанска Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник потерял до 135 военнослужащих, немецкую машину пехоты Marder, два бронетранспортера БТР-4 «Буцефал, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны поблизости от Петропавловки, Кругляковки, Степовой Новоселовки Харьковской области и Торского Донецкой народной республики (ДНР). Отражены шесть контратак штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, перечислили в оборонном ведомстве.
Потери противника составили до 520 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две американские 155-мм гаубицы М777, британская 155-мм самоходная артустановка Braveheart, две 122-мм гаубицы Д-30, две британские 105-мм гаубицы L-119 и станция РЭБ «Анклав-Н». Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.