Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.0 комментариев
Саломе Зурабишвили пожелала Украине «освобождения от оккупации»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с Днем независимости Украины в обращении на английском языке пожелала украинцам «освобождения от оккупации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Дорогие украинские друзья, от всего сердца и от имени народа Грузии желаю вам прогресса в движении к нашей общей цели – освобождения от оккупации», – сказала она.
Зурабишвили также пожелала Украине «восстановления мира, полного суверенитета и территориальной целостности».
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране.
«Украина отозвала посла из Грузии 1 марта 2022 года по двум причинам – мы не ввели двусторонние санкции против России и не отправили с согласия правительства вооруженных добровольцев самолетами, из-за чего Украина приняла это крайне недружественное решение, – заявил Ираклий Кобахидзе. – Если Украина хочет что-то пересмотреть в наших отношениях, то должна это сделать первой».
По его словам, официальные лица в Киеве «открыто призывали нас открыть «второй фронт».