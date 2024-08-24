Саломе Зурабишвили пожелала Украине «освобождения от оккупации»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Дорогие украинские друзья, от всего сердца и от имени народа Грузии желаю вам прогресса в движении к нашей общей цели – освобождения от оккупации», – сказала она.

Зурабишвили также пожелала Украине «восстановления мира, полного суверенитета и территориальной целостности».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране.

«Украина отозвала посла из Грузии 1 марта 2022 года по двум причинам – мы не ввели двусторонние санкции против России и не отправили с согласия правительства вооруженных добровольцев самолетами, из-за чего Украина приняла это крайне недружественное решение, – заявил Ираклий Кобахидзе. – Если Украина хочет что-то пересмотреть в наших отношениях, то должна это сделать первой».

По его словам, официальные лица в Киеве «открыто призывали нас открыть «второй фронт».