На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
В порту «Кавказ» рассказали о ликвидации последствий атаки ВСУ
В порту «Кавказ» в Краснодарском крае ликвидируют последствия атаки украинских военных на паром с топливом, работает особый режим, сообщили в Министерстве транспорта.
Морспассслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов, работа по ликвидации последствий продолжается, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Между тем оперштаб Кубани сообщил, что четверо из спасенных после атаки попали в больницу, еще 13 человек лечатся амбулаторно.
Площадь пожара, начавшегося после нападения ВСУ, составляет 500 кв. метров, сказал источник в оперативных службах.
Сразу после атаки персонал порта в количестве 87 человек был эвакуирован, среди них никто не пострадал.
В МЧС сообщали, что судьба одного человека с затопленного парома по-прежнему неизвестна, ведутся поисково-спасательные работы.
Напомним, ВСУ атаковали порт «Кавказ», в ходе нее затонул паром с топливными цистернами.