В порту «Кавказ» рассказали о ликвидации последствий атаки ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Морспассслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов, работа по ликвидации последствий продолжается, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Между тем оперштаб Кубани сообщил, что четверо из спасенных после атаки попали в больницу, еще 13 человек лечатся амбулаторно.

Площадь пожара, начавшегося после нападения ВСУ, составляет 500 кв. метров, сказал источник в оперативных службах.

Сразу после атаки персонал порта в количестве 87 человек был эвакуирован, среди них никто не пострадал.

В МЧС сообщали, что судьба одного человека с затопленного парома по-прежнему неизвестна, ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, ВСУ атаковали порт «Кавказ», в ходе нее затонул паром с топливными цистернами.