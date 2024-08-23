23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.0 комментариев
Володин в годовщину Курской битвы напомнил о судьбе нацизма
Спикер Госдумы Володин в 81-ю годовщину Курской битвы напомнил о судьбе нацизма
Советские войска 81 год назад разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве, это ожидает их и в современных реалиях, выразил уверенность спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он напомнил, что под Курском нацисты безуспешно пытались устроить масштабное наступление, но в результате стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам,
«Сражение под Курском, как и до этого под Сталинградом, открыло путь на Берлин», – подчеркнул Володин.
Также спикер Госдумы заметил, что политика канцлера Германии Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть немцев в новое противостояние.
«Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны», – выразил уверенность Володин.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Курская битва продолжается девятый десяток лет.