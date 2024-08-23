Спикер Госдумы Володин в 81-ю годовщину Курской битвы напомнил о судьбе нацизма

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он напомнил, что под Курском нацисты безуспешно пытались устроить масштабное наступление, но в результате стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам,

«Сражение под Курском, как и до этого под Сталинградом, открыло путь на Берлин», – подчеркнул Володин.

Также спикер Госдумы заметил, что политика канцлера Германии Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть немцев в новое противостояние.

«Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны», – выразил уверенность Володин.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Курская битва продолжается девятый десяток лет.