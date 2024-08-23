  • Новость часаВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Курская битва продолжается девятый десяток лет

    @ ТАСС

    23 августа 2024, 09:16 Мнение

    Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    «Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе
    Захарова заявила о «тысячах» желающих переехать в Россию из стран НАТО
    Медведев обвинил Киев в стремлении переплюнуть советский атеизм
    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

    Есть такой прием, когда берут старые фотографии и делают новые снимки с того же ракурса. Впечатление это производит мощное – например, от сравнения современности с временами Великой Отечественной просто мороз по коже. Но используются фото и других периодов, в частности весьма популярными стали сравнительные фотосессии со знаменитыми дореволюционными работами Прокудина-Горского.

    Обычно такие проекты сопровождаются комментариями о том, насколько сильно все изменилось. А у меня, когда смотрю на такие снимки, всегда ровно обратное впечатление: насколько же малы произошедшие изменения. Нет, разумеется, имеются примеры и разительных перемен, но на большей части современных снимков запечатлено приблизительно то же, что и на фото начала XX века. Поле, большой монастырь на горизонте, к которому ведет изгибающаяся дорога – все различия разве что в том, что теперь вместо прежней грунтовки заасфальтированное шоссе, да в поле стоит вереница опор ЛЭП. Или кусочек города: улица, тротуар, какое-то обшарпанное здание – на новом снимке вместо лошади, запряженной в повозку, остановка общественного транспорта, а так даже степень потертости дома приблизительно та же.

    А ведь прошлый век, казалось, вывернул наизнанку и перетряхнул жизнь нашей страны целиком и полностью: революция, две страшных войны – Гражданская и Великая Отечественная, мощнейшая индустриализация, колоссальные перемещения людей. Но выясняется, что все эти грандиозные потрясения и перемены на самом деле очень мало что изменили в самой сути нашей страны.

    Об этом невольно думаешь сегодня – 23 августа, когда отмечается очередная, 81-я, годовщина окончания Курской битвы.

    Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, издевательства над гражданским населением, убийства и угон за границу мирных граждан, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    Однако ничего сверхъестественного в этих совпадениях нет: география определяет судьбу. Украина – территория, на которой и за которую столетиями вели и продолжают вести войны великие державы. Курская и Белгородская области – приграничные земли, которые первыми принимают на себя удар захватчиков. А более 80 лет назад им было суждено также стать местом, где была окончательно определена судьба нацизма. Историки спорят, какая именно битва стала переломом в Великой Отечественной – Сталинградская или Курская. Многие, если не большинство, склоняются к тому, что все-таки вторая, поскольку именно на Курской дуге был окончательно сломан хребет Третьему рейху и фронт необратимо покатился на Запад.

    Можно попытаться разглядеть мистику в возрождении нацизма – на Украине в вульгарно-хуторском варианте, а на Западе пока в более изощренно-скрытом. Но и тут, если мы будем честны сами с собой, нет ничего необъяснимого. Чувство врожденного превосходства над остальным миром является неотъемлемым для Запада. Последние десятилетия его маскировала гуманистическая идеология с ее постулатами о правах и свободах человека, демократии и верховенстве права, но суть осталась неизменной – и вот теперь с нее слезает «макияж». А в этой сути в глазах Запада Россия просто по факту своего существования относится к «второсортным» странам, обязанным служить белым господам. А то обстоятельство, что это никак не получается, да еще наша страна многократно на протяжении столетий умудрялась этим белым господам холку намылить, только добавляет к нам нутряной иррациональной ненависти. Хотя почему иррациональной? Вполне себе осмысленной: тот, кого Запад хочет видеть в подчиненном положении, упорно отказывается это положение занять, да еще регулярно самозванного хозяина буквой «зю» ставит. И это продолжается веками. Неудивительно, что там на почве русофобии куча народу с ума сходит. Экзотики тут добавляет разве что Украина, которая сделала подражание Западу своим карго-культом – с соответствующим качеством исполнения.

    Но существо происходящего неизменно: так было тысячу и пятьсот лет назад, это было и в XVII, и в XIX, и в прошлом веке. Мы на минуточку – на несколько считанных десятилетий – позволили себе поверить, что те страницы истории перевернуты окончательно, и человечество вошло в новую эру своего развития. Но эта прекраснодушная иллюзия привела нас к тому, что в третьем десятилетии XXI столетия Россия вновь на не жизнь, а на смерть схлестнулась с Западом на Украине – и за Украину, а теперь еще и выбивает иностранные войска из Курской области.

    Впрочем, история – и конкретно сегодняшняя дата, день победы советских войск в битве на Курской дуге – дает нам железобетонную уверенность, что и на этот раз мы справимся, как и многие поколения нашего народа до сих пор. Ведь мы же их потомки. И у нас одна судьба на всех.

    Другие материалы автора

    Главное
    Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области
    Посол Антонов: Никакой «буферной зоны» на территории России не будет
    Times дала оценку «хвастовству» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке
    Трамп высмеял обещание Харрис не подстраиваться под диктаторов
    Церковь в Турции призвала объявить украинских дипломатов персонами нон грата
    Жители Ейска решили взыскать с Минобороны компенсацию ущерба от падения Су-34
    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснулся не всех иностранцев

    Зачем России понадобились 11 новых АЭС

    «Росатом», который в последние годы строил атомные станции в основном за рубежом, разворачивает свой взгляд на российский рынок. Компания планирует построить 11 новых атомных электростанций на территории России. И это не учитывая замену нескольких старых АЭС. Зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир? Подробности

    Перейти в раздел

    Историк Мягков: Пакт Молотова – Риббентропа спас СССР от еще больших потерь в войне

    «Я бы назвал германо-советский договор высшим достижением нашей внешней политики за весь XX век. Он дал нам военное и дипломатическое преимущество, а также позволил избежать еще больших потерь в войне», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Михаил Мягков, комментируя обстоятельства подписания пакта Молотова – Риббентропа 85 лет назад. Почему этот документ по-прежнему не дает покоя странам Запада и другим недругам России? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

    В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе

    «Даже для такого эпатажного маргинала это перебор». Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Чехии Петра Павла о теракте на «Северных потоках». По сути, Европа в его лице одобряет теракты против самой себя. Но у чехов для перехода очередной «красной линии» есть причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............