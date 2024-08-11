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    Как война проходит через сердце

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    11 августа 2024, 13:30 Мнение

    Как война проходит через сердце

    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева

    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс

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    С Верой Павловной я познакомилась 8 марта 2022 года. В мессенджере «ВКонтакте» она спросила реквизиты для переводов помощи людям Донбасса. С начала февраля того года мы пытались эвакуировать наших подопечных бабушек из серых зон под Первомайском, ЛНР. В этих местах шли боевые действия все восемь лет до начала СВО.

    Приблизительно за две недели до 24 февраля там начался ад. Звуки «Градов», «Ураганов», «Васильков» разрывали воздух ежесекундно. По поводу того, кто начал войну, у местных нет сомнений и разных точек зрения. Это именно те территории, которые были буфером между Первомайском и Попасной, которая впоследствии превратится в руины.

    Надо сказать, что Первомайск ВСУ тоже чуть не уничтожили летом-осенью 2014 года. Люди полгода жили в подвалах и бомбоубежищах. Не было ни одного здания, которое не пострадало в той или иной степени от артобстрелов, включая бомбы с самолетов, уничтожившие целые многоэтажки до основания.

    На нашем постоянном попечении было несколько десятков маломобильных пожилых людей, кто жил в этих поселках на линии разграничения. Прилеты там – обыденность, норма жизни. Как дождь, снег и ветер. То и дело кто-то из детей подбирал похожую на игрушку мину-лепесток, или рыбаки на «ставке» (так местные называют пруд) попадали на растяжки. Но с начала февраля 2022-го эти места начали уничтожать массированно и с особым остервенением.

    Немало из наших мы похоронили. У кого сердце, кого добил неожиданно появившийся скоротечный рак или диабет, у кого осколочные и травмы после прилетов. Война собирала свою жатву много лет, и я исправно писала некрологи, которые не замечал никто из моих проукраински настроенных «друзей».

    Так вот, мы пытались тогда вывезти из-под обстрелов стариков, но большая часть из них отказалась, сказав, что останутся здесь, и если надо – умрут в своих домах и на огородах. Это их земля, ехать им некуда. На сем стояли и стоять будут. Эта невозможность ничего сделать была невыносима. И все, что мы могли – лишь привезти продуктов и лекарств по максимуму, чтобы они могли продержаться.

    С конца февраля, то есть с началом СВО, мы немного вздохнули, потому что поняли, что их не сотрут с лица земли. Тогда и пришла ко мне в блог Вера Павловна. Бабушка, 78 лет. Она начала участвовать во всех сборах. Доброе сердце откликнулось на беду стариков. Летом мы начали сбор денег на уголь для них, чтобы они не замерзли в своих домах зимой. Вера Павловна отреагировала моментально: «Евдокия, отправила вам 4000 рублей на уголь. Я жила в доме с печкой и хорошо понимаю, каково это быть без угля в зиму. В 90-е годы, когда не было ни угля, да и денег на его покупку, мы с мужем ходили с санками на ж/д пути, подбирать остатки разгруженного и увезенного угля. И нас там было много таких сборщиков. Спасибо Вам за помощь людям!».

    А потом мы познакомились лично. Она пришла на презентацию моей книги «Здесь люди» в паб в центре Москвы. Нет, она из тех модных женщин, которые пытаются быть «в струе». Самобытная, как из сказок. Павловопосадский платок, платье с орнаментами в пол, потрясающие голубые глаза. Настоящая бабушка, с пирожками, огромной любовью и добротой. Постоянно ездила в паломнические поездки, делала много красивых фотографий природы и была глубоко верующим человеком. Видеть в пабе ее было очень странно, но она спокойно заказала себе пиво и просидела до конца встречи. Чтобы потом подойти и обнять меня.

    Вера Павловна окончила биофак МГУ и была очень интересным и глубоким человеком. Знаете, когда за внешней простотой и легкостью прятались бездонная мудрость. Тогда же, на встрече, рассказала про свою подругу – лежачую, в Киеве. Они постоянно созванивались и ссорились. «Я ей и говорю: ты что, не видишь, что происходит? А она не видит. Как и многие там». Она всем сердцем болела за Родину и за происходящее.

    Когда наша команда начала помогать военным, Вера Павловна откликнулась сразу. Многие мои посты размещала у себя на странице. Писала комментарии и всегда участвовала не только словом и молитвой.

    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. В подарок, чтобы поддержать. Чтобы они знали, что за них переживают, верят в них. А еще передала мне и моим детям. Одна такая куколка-талисман со мной в машине катается везде, она побывала уже в той самой стертой с лица земли Попасной, в Первомайске, Донецке и Луганске.

    В конце июля этого года сердце нашей дорогой Веры Павловны не выдержало. Обширный инфаркт. Мы растерялись. Она стала полноценным членом нашей команды. Каждый праздник мы ждали ее маленьких куколок в подарок нашим бабушкам. И ее постоянное участие в помощи военным, замерзающим старикам и госпиталям, было очень важным. Оно было словно постоянным напоминанием о том, что эта война не где-то там. Она в сердце каждого.

    Когда мы победим, перед каждым встанет вопрос: а что ты лично сделал, чтобы приблизить победу? Что ты сделал, чтобы цена ее была не столь высокой?

    Вера Павловна, к сожалению, не увидит этот день. Но ее маленькие куколки согрели не одну одинокую душу под обстрелами. И в аптечках бойцов, в глушилках от БПЛА, в капельницах госпиталей – была частичка ее доброго сердца.

    Она давала больше, чем могла. 

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