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    Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    6 августа 2024, 13:57 Мнение

    Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde заявил: «Любой вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен одним президентом, без украинского народа. Это противоречит нашей конституции». Также он сообщил, что референдума должен захотеть украинский народ.

    Интересно, что когда чуть более недели назад мысль о проведении референдума относительно отказа Украины от территорий высказал мэр Киева Виталий Кличко, то ряд «экспертов» и блогеров, которые считаются людьми серого кардинала Украины Андрея Ермака, высказались о том, что Кличко хочет лишить главнокомандующего (Зеленского) права договариваться о мире и, говоря о референдуме, преследует свои политические цели.

    Теперь же вопрос о плебисците поднимает Зеленский.

    Действительно, с юридической точки зрения территориальные изменения Украины должны быть утверждены всеукраинским референдумом. Правда, от человека, который узурпировал власть и не проводит выборы президента согласно основному закону страны, преданности украинской конституции ждать странно. Тем более что на Украине уже были референдумы – например, в 2000 году – об изменении системы власти в стране, инициированный тогдашним президентом Леонидом Кучмой. Но его результаты – хотя граждане дали положительные ответы на все четыре вопроса референдума – Верховная рада просто проигнорировала, никакие изменения в законы страны внесены не были. Так что рассматривать референдум на Украине как действенный метод изъявления народной воли наивно – это инструментарий политиков для достижения их целей. Да и в этом же интервью французским журналистам Зеленский назвал референдум не лучшим вариантом. И все-таки, зачем он поднял эту тему, а не отверг идею о референдуме и территориальных уступках в принципе?

    Первый вариант. ЗЕ-команда при помощи проведения плебисцита рассчитывает удержаться у власти после окончания конфликта и согласия Киева на территориальные уступки. Перспектива прихода к власти в США Дональда Трампа не может не беспокоить Зеленского и Ермака. Трамп обещает добиться мира на Украине в короткие сроки, личные отношения Зеленского с Трампом и между представителями их команд имеют, мягко говоря, сложную историю. Сомнительно, что один телефонный разговор, состоявшийся между политиками, сгладил все углы – и все обиды забылись.

    Открытый вопрос: чего ЗЕ-команде ждать от своих покровителей из американской Демпартии? Состоявшийся многосторонний обмен заключенными между США, Россией, ФРГ и Белоруссией – это плохой сигнал для Киева. В первую очередь потому, что в США команда Белого дома сделала возвращение частью предвыборной кампании Камалы Харрис. А это удар по одному из тезисов предвыборной агитации Дональда Трампа, который обещал вернуть в Штаты граждан США, сидящих в российских тюрьмах, как только станет президентом. Недаром Трамп заявил, что обмен – это плохая сделка для США. Демократы пытаются играть на опережение и где могут стараются сделать обещания Трампа неактуальными, а политические дивиденды от происходящего должна, по их замыслу, получать Харрис. Поэтому можно предположить, что Белый дом перед выборами постарается лишить Трампа еще одного его тезиса – о том, что он быстро остановит войну на Украине. Демократам выгодно, чтобы венец миротворца был надет на голову Харрис до выборов. Вероятно, ЗЕ-команда уведомлена об этих планах, и там осознают, что на территориальные уступки России идти придется. Заранее подготовили план, по которому передача территорий России должна быть одобрена на референдуме населением, что, по мнению Зеленского и Ермака, снимет с них ответственность за произошедшее и позволит удержаться у власти.

    Второй вариант. Слова о референдуме – это посыл Китаю в частности и Глобальному Югу в целом. После посещения министром иностранных Украины Дмитрием Кулебой КНР ЗЕ-команда внешне пытается демонстрировать свою приверженность дипломатическому решению конфликта. Так, Зеленский уже несколько раз говорил, что войну надо заканчивать как можно быстрее. В этом контексте слова о референдуме должны выглядеть как подготовка юридической основы для заключения будущего мира. Однако все это шоу, главными зрителями которого, по замыслу ЗЕ-команды, должны быть руководители Китая и других стран Глобального Юга. Так, Ермак в интервью агентству Bloomberg заявил, что второй саммит по Украине пройдет на Ближнем Востоке. А обеспечение участия Китая имеет решающее значение для Украины. Страна является крупным игроком, который действительно способен влиять на Россию. Поэтому очень вероятно, что Зеленский, Ермак и другие будут говорить что угодно, лишь бы китайская делегация приехала на следующую конференцию. Говоря о мире, в реальности ЗЕ-команда будет способствовать эскалации конфликта, видя в этом залог своего политического и физического выживания. 

    Третий вариант. Референдум необходим, чтобы затянуть мирный процесс. Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Референдум – это подготовка для подобной игры.

    Смоделируем ситуацию. На переговорах Зеленский соглашается на территориальные уступки России, но говорит, что ему необходимо провести всеукраинский референдум для утверждения этого решения. На этом основании он просит о прекращении огня, так как подготовка к референдуму должна пройти спокойно на всей территории, подконтрольной Киеву. После чего начинается затягивание процесса. Сначала ЦВК Украины не может решить какие-то организационные вопросы. Затем какой-то политик подает в суд, чтобы оспорить решение о проведении референдума на том основании, что он угрожает территориальной целостности Украины. Затем украинские спецслужбы устраивают теракт в каком-нибудь украинском городе, где погибают люди, которые занимались подготовкой голосования. Киев обвиняет в произошедшем Москву, мол, в России испугались, что украинский народ проголосует против отказа от территорий. После чего референдум отменяется.

    А ЗЕ-команда уже получила необходимую ей передышку на фронте. 

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