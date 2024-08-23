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Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области
Глава российской администрации Харьковской области Ганчев сообщил об освобождении от сил ВСУ 50 населенных пунктов
В Харьковской области российские войска освободили от украинских сил около 50 населенных пунктов, на освобожденных территориях сейчас проживает примерно 2 тыс. человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ганчев пояснил, что называет «примерную цифру», так как много поселков остается «в серой зоне». Он сообщил, что город Волчанск является «форпостом украинского сопротивления, где ВСУ пытаются постоянно атаковать». Однако «продвижение там есть», сообщил Ганчев. По его словам, в Волчанске российские силы идут вперед «медленно, но уверенно», передает ТАСС.
При этом, как заявил Ганчев, вторжение в Курскую область и потери на данном направлении вынуждают вооруженные силы Украины «оголять разные участки фронта», в том числе в Харьковской области, «подгоняя все новые резервы», передает РИА «Новости».
В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.