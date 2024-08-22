Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.16 комментариев
ВСУ признали напряженную ситуацию на Красноармейском и Купянском направлениях
На Красноармейском и Купянском направлениях сложилась напряженная для вооруженных сил Украины ситуация, сообщил генштаб ВСУ.
В сводке генштаба сообщается, что на указанных направлениях продолжаются активные бои. Красноармейск (Покровск) находится в подконтрольной ВСУ части ДНР, Купянск – в Харьковской области, передает ТАСС.
Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за вторжение в Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.