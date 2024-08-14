Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.16 комментариев
В Раде раскритиковали Сырского за атаку на Курскую область
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область.
По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».
С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.
Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.