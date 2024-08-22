МАГАТЭ получило от России данные об обнаружении дрона на Курской АЭС

Tекст: Ольга Иванова

В пресс-релизе говорится, что остатки дрона были обнаружены примерно в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива станции, передает ТАСС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне вторжения ВСУ в Курскую область указал на риски для ядерной безопасности на Курской АЭС. Гросси подтвердил свое намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе. Он заявил, что его поездка на Курскую АЭС предоставит организации своевременный доступ для независимой оценки ситуации.

По словам Гросси, в ходе визита, который пройдет на следующей неделе, он «обсудит модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной и физической безопасности».

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в Курчатове.

Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.