Героев СВО из Ингушетии вспомнили на форуме «Сообщество» в Магасе

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы живем в период сложнейших вызовов, на которые достойно отвечает наша великая многонациональная страна, – обратился к участникам сессии глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. – Наша работа будет направлена на сбережение и укрепление национальной идентичности российского государства, на возрождение лучших страниц истории, исторической памяти, великих побед, мировых достижений в науке и культуре».



Участники пленарной сессии обсудили вопросы участия гражданского общества в защите интересов и развитии страны, тема СВО и сохранения памяти о героях Отечества стала на пленарной сессии одной из ключевых, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель Секретаря ОП РФ Герой России Вячеслав Бочаров напомнил о командире десантно-штурмовой роты Адаме Хамхоеве, погибшем в 2022 году в зоне спецоперации. Посмертно ему было присвоено звание Героя России, сообщил Бочаров.

Еще об одном герое Отечества, погибшем при выполнении боевого задания в зоне СВО, рассказал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Находясь на ингушской земле, я не могу не вспомнить Мустафу Бокова. Это славный сын ингушского народа. Он воевал на Запорожском фронте и, к сожалению, погиб. Завтра, 23 августа, у него день рождения. Ему бы исполнилось всего лишь 38 лет», – сказал он.

Дискуссия также коснулась вопросов патриотического воспитания молодежи и сохранения традиционных ценностей, поддержки военнослужащих, участников СВО и их семей, гармонизации межнациональных отношений и сохранения культурного наследия. Участники обсудили роль гражданского общества в защите интересов страны и развитие туризма на Кавказе.

В пленарной сессии приняли участие заместитель начальника управления президента Российской федерации по общественным проектам Александр Журавский, статс-секретарь — заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, заместитель председателя комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова, руководитель администрации главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев.

В прямом эфире к пленарной сессии подключились председатель комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба и член комиссии ОП РФ Сергей Буторин. Они рассказали о проведенной ими общественной проверке объектов ЖКХ и инфраструктуры Магаса и Назрани.