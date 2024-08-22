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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

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    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

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    22 августа 2024, 20:33 • Новости дня

    Героев СВО из Ингушетии вспомнили на форуме «Сообщество» в Магасе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Ингушетии Магасе стартовал третий в этом году региональный форум Общественной палаты (ОП) России «Сообщество», деловую программу открыла пленарная сессия «Величие России: сохранение наследия и многовековых традиций».

    «Мы живем в период сложнейших вызовов, на которые достойно отвечает наша великая многонациональная страна, – обратился к участникам сессии глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. – Наша работа будет направлена на сбережение и укрепление национальной идентичности российского государства, на возрождение лучших страниц истории, исторической памяти, великих побед, мировых достижений в науке и культуре».

    Участники пленарной сессии обсудили вопросы участия гражданского общества в защите интересов и развитии страны, тема СВО и сохранения памяти о героях Отечества стала на пленарной сессии одной из ключевых, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первый заместитель Секретаря ОП РФ Герой России Вячеслав Бочаров напомнил о командире десантно-штурмовой роты Адаме Хамхоеве, погибшем в 2022 году в зоне спецоперации. Посмертно ему было присвоено звание Героя России, сообщил Бочаров.

    Еще об одном герое Отечества, погибшем при выполнении боевого задания в зоне СВО, рассказал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

    «Находясь на ингушской земле, я не могу не вспомнить Мустафу Бокова. Это славный сын ингушского народа. Он воевал на Запорожском фронте и, к сожалению, погиб. Завтра, 23 августа, у него день рождения. Ему бы исполнилось всего лишь 38 лет», – сказал он.

    Дискуссия также коснулась вопросов патриотического воспитания молодежи и сохранения традиционных ценностей, поддержки военнослужащих, участников СВО и их семей, гармонизации межнациональных отношений и сохранения культурного наследия. Участники обсудили роль гражданского общества в защите интересов страны и развитие туризма на Кавказе.

    В пленарной сессии приняли участие заместитель начальника управления президента Российской федерации по общественным проектам Александр Журавский, статс-секретарь —  заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, заместитель председателя комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова, руководитель администрации главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев.

    В прямом эфире к пленарной сессии подключились председатель комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба и член комиссии ОП РФ Сергей Буторин. Они рассказали о проведенной ими общественной проверке объектов ЖКХ и инфраструктуры Магаса и Назрани.

    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    22 августа 2024, 17:42 • Новости дня
    В РЖД назвали размер неустойки за изъятые Финляндией поезда «Аллегро»

    РЖД: Финская VR Group должна выплатить более 550 млн рублей неустойки за поезда «Аллегро»

    В РЖД назвали размер неустойки за изъятые Финляндией поезда «Аллегро»
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финская компания VR Group обязана выплатить более 550 млн рублей в качестве неустойки за нарушение контрактов по проекту поездов «Аллегро», следует из заявления РЖД.

    Российские суды неоднократно выносили решения в пользу РЖД, обязывая финскую сторону продолжать исполнение заключенных договоров, подчеркнули в компании, передает РИА «Новости».

    «За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 млн рублей», – заявили в РЖД.

    Поезда «Аллегро» были изготовлены специально для маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, их эксплуатация планировалась до 2041 года.

    Ранее в РЖД заявили, что переход принадлежащих совместному с РЖД предприятию Karelian Trains и ходивших в Россию под брендом «Аллегро» поездов финскому государственному железнодорожному оператору VR был осуществлен без согласования с российским холдингом.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    22 августа 2024, 07:36 • Новости дня
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    Богомаз: В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Климовском районе Брянской области российские пограничники и военные успешно отразили две попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что бой произошел в районе населенного пункта Забрама. Российские силы, задействованные в охране границы, вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами и нанесли им значительный урон.

    Богомаз подчеркнул, что на данный момент ситуация в районе боестолкновения находится под контролем российских военных. Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка приняты.

    По словам губернатора, украинская ДРГ состояла из более чем 200 человек.

    Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, была уничтожена.

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    22 августа 2024, 14:10 • Новости дня
    В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
    В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области иностранные граждане не смогут работать водителями такси и арендованных автомобилей, соответствующее решение принял губернатор региона по инициативе прокуратуры.

    Такое решение было принято в соответствии с федеральным законодательством, которое предоставляет региональным властям право устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности, сообщили в прокуратуре Ленобласти, передает ТАСС.

    Запрет будет действовать до конца 2024 года.

    Ранее политолог оценил меры по ограничению работы мигрантов в регионах России.

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    22 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого будет обсуждаться обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    «Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России», – сказал Путин.

    В совещании принимают участие руководители правительства, в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, которому было поручено заняться вопросами социально-экономического характера в приграничье, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил президент.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    22 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    Аэропорт Волгограда ограничил прием и отправку самолетов после атаки БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    На прибытие и отправку рейсов в аэропорту Волгограда ввели ограничения из-за атаки украинских беспилотников на регион, часть рейсов задерживается, сообщила пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

    Согласно данным на онлайн-табло аэропорта, вылет и прилет семи рейсов был задержан в аэропорту Волгограда. В частности, рейсы Волгоград – Москва, один рейс Волгоград – Пермь, а также три рейса Москва – Волгоград, передает ТАСС.

    В данный момент действуют ограничения на прибытие и отправку рейсов.

    Ранее стало известно, что после атаки беспилотников ВСУ на аэродроме в Волгограде начался пожар.

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    22 августа 2024, 09:47 • Новости дня
    МИД осудил новые ограничения на ВНЖ для россиян в Латвии

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что ужесточение Латвией требований к продлению вида на жительство для россиян носит русофобский характер и грубо нарушает международное право.

    По ее словам, новые требования, включающие обязательное подтверждение знания латышского языка и заполнение анкеты с политической окраской, являются ярким примером дискриминации по национальному признаку, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что такие действия рижских властей грубо противоречат основополагающим нормам международного права, закрепленным во множестве международных договоров.

    Также дипломат напомнила, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на подобные проявления русофобии со стороны Латвии, однако руководство этой страны продолжает игнорировать международное право и мнение большинства государств.

    Захарова выразила уверенность, что подобные действия Латвии не останутся без ответа со стороны международного сообщества и приведут к дальнейшей изоляции этой страны на международной арене.

    Ранее в СМИ появилась информация, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к спецоперации и Крыму.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разрыв с Россией превратил Латвию в транзитное захолустье.

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    22 августа 2024, 07:55 • Новости дня
    ПВО ночью уничтожила две ракеты и один беспилотник ВСУ над Курской областью

    Смирнов: ПВО ночью уничтожила две ракеты и один беспилотник ВСУ над Курской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью уничтожила две ракеты и беспилотник ВСУ в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что ночью в небе Курской области ПВО уничтожила две ракеты и беспилотник ВСУ.

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    22 августа 2024, 20:44 • Новости дня
    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома

    Кондратьев: Спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ»

    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе поисково-спасательных работ в порту «Кавказ» спасены 17 членов экипажа затонувшего после атаки ВСУ парома, продолжаются поиски еще двоих, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается – необходимо найти еще двух человек», – написал он в Telegram-канале.

    На месте происшествия установлены боновые заграждения во избежание распространения топлива, поверхность воды обработали сорбентом, добавил Кондратьев.

    Напомним, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн. Паром затонул.

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    22 августа 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые школы в регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.

    Глава государства открыл новую школу в Волгограде, возведенную в рамках национального проекта «Образование», передает РИА «Новости». Она рассчитана на 1280 мест. Строительство школы шло параллельно с развитием транспортной инфраструктуры: были построены новые дороги, обустроены остановки общественного транспорта, а также запущен новый маршрут электробуса.

    В ЛНР после масштабной реконструкции, проведенной силами шефа-региона – Ставропольского края, открылась школа-лицей № 1 имени Героя Советского Союза Олега Кошевого. Здание школы, построенное еще в 1937 году, сильно обветшало и требовало срочного ремонта. В рамках капремонта учебное заведение получило современное оборудование, включая цифровые лаборатории по физике и химии, робототехнические наборы и компьютерную технику.

    В Бурятии в сентябре свои двери откроет новая трехэтажная школа на 250 мест в улусе Нур-Селение. Этот проект стал возможным благодаря концессионному соглашению с ВЭБ.РФ. Стоимость строительства составила 810 млн рублей, из которых более половины – внебюджетные инвестиции.

    В июле Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах.

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    22 августа 2024, 17:11 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили автомобиль ВСУ с минометом в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск ВС России «Север» уничтожили в курском приграничье украинский грузовик с минометом, сообщило Минобороны.

    Автомобиль был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий, после анализа полученных разведданных было принято решение о ликвидации техники, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Для выполнения задачи был задействован барражирующий боеприпас «Ланцет», который с высокой точностью поразил цель. В результате автомобиль ВСУ с минометом был уничтожен.

    Ранее «Ланцет» уничтожил украинскую разведывательную станцию в Курской области.

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    22 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Путин призвал решать выявленные в ходе диспансеризации проблемы у школьников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблемы со здоровьем у школьников, выявленные в ходе диспансеризации, необходимо решать, указал президент России Владимир Путин главе Минздрава Михаилу Мурашко в ходе совещания с правительством.

    На фоне приближения начала учебного года Путин предложил начать совещание с вопросов детского здравоохранения, передает ТАСС.

    «Мы с вами хорошо знаем, что за диспансеризацией – а она действительно проводится у нас масштабно, в прошлом году, да и в этом – должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются», – подчеркнул президент.

    Он призвал уделять особое внимание вопросам детского здравоохранения, чтобы они никогда не исчезали из поля зрения властей.

    Накануне Путин в ходе визита в строящийся Детский клинический центр имени Рошаля пообщался с самим хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого назвали учреждение, а также медицинскими сотрудниками, которые будут там работать.

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    22 августа 2024, 11:35 • Новости дня
    Газманов ко Дню флага написал песню «Русский мир»

    Олег Газманов ко Дню флага написал песню «Русский мир»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский певец Олег Газманов поздравил россиян с днем Государственного Флага России и выразил благодарность субъектам России и всем, кто принял участие в создании клипа на песню «Русский мир».

    На своей странице в соцсети «Вконтакте» он поздравил россиян с днем Государственного Флага России и выразил благодарность субъектам России и всем, кто принял участие в создании клипа на песню «Русский мир».

    Также группа «Любэ» в соцсети «Вконтакте» рассказала о том, что выпустила клип на песню «За тебя, Родина-мать». В записи видео также приняли участие певцы Александр Маршал, Олег Газманов, автор и исполнитель, Shaman, Александр Скляр, Виктория Дайнеко.

    Песня была написана в 2015 году и стала титульной в одноименном юбилейном альбоме к 25-летию коллектива. Видеорядом к ролику стали знаменитые пейзажи и достопримечательности страны, моменты спортивных побед российских спортсменов.

    Как сообщает ТАСС, жители регионов Дальнего Востока уже начали отмечать День Государственного флага. Акция по поднятию российского триколора с участием молодежи и воспитанников детских садов состоялась в Улан-Удэ.

    В Якутии в День Государственного флага начался I Республиканский семейный патриотический фестиваль «Отон фест» («брусника» в переводе с якутского языка).

    Во Владивостоке к празднику приурочен автопробег от мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота до Новосильцевской береговой батареи Владивостокской крепости.

    Кроме того, в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится концертная программа.

    В Магаданской области развернута выставка национального декоративно-прикладного творчества «Мут омэтту». Также праздничные акции, концерты, выставки проводятся в Забайкалье, на Камчатке и на Сахалине.

    В Хабаровске вечером состоится легкоатлетический пробег – под флагом России участники преодолеют дистанцию в символичные 2024 м.

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    22 августа 2024, 15:26 • Новости дня
    Силуанов: Решение по отсрочке уплаты налогов в Курской области будет принято на этой неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос отсрочки по уплате налогов для Курской области будет решен министерством финансов в течение этой недели, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина по ситуации в приграничье.

    Соответствующее решение уже принято по Белгородской области, сообщил Силуанов, передает ТАСС.

    Глава Минфина добавил, что власти продолжат поддерживать компании малого и среднего бизнеса в этих регионах. Он уточнил, что в Белгороде субъектам МСП предоставлялись выплаты в размере МРОТ на каждого работника в сфере потребительского рынка и на индивидуальных предпринимателей. «Такую поддержку также продолжим для оказания этой помощи», – подчеркнул Силуанов.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил дать отсрочку уплаты налогов предпринимателям Курской области.

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    22 августа 2024, 14:37 • Новости дня
    Врио главы Курской области заявил об участившихся воздушных атаках со стороны ВСУ

    Врио главы Курской области Смирнов заявил об участившихся воздушных атаках со стороны ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество воздушных атак, совершаемых Украиной на Курскую область, значительно увеличилось, заявил временно исполняющий главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничье.

    «Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак, которым подвергается в настоящее время Курская область», – сказал он, передает РИА «Новости».

    При этом ситуация находится на контроле, регионы в круглосуточном режиме взаимодействуют со всеми министерствами и ведомствами, добавил Смирнов.

    Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области решили создать централизованную аварийную службу.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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