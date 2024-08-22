Эксперты назвали позволяющую комфортно смотреть видео в высоком разрешении платформу

Эксперты оценили ускорение загрузки контента на платформе «VK видео»

Tекст: Валерия Городецкая

Таким образом Кирьянов прокомментировал решение VK усовершенствовать свою CDN-сеть (точки распределения контента) для повышения скорости загрузки контента на набирающей популярность платформе «VK видео», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Действия VK еще раз демонстрируют то, чего никогда не будет на западных онлайн-платформах – доброжелательное отношение к российской аудитории. Оно складывается как из юрисдикции работы компании, так и из того факта, что россияне составляют большую часть пользователей сервисов VK», – отметил он.

Российские онлайн-платформы продолжают развивать свою инфраструктуру, укрепляя позиции на рынке и улучшая качество обслуживания, указал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Отдельно хочется отметить оперативную работу компании VK, которая адаптирует свои мощности в ответ на рост популярности среди пользователей, особенно детской аудитории», – сказал он.

VK продемонстрировала отличный результат сотрудничества с телеком-операторами, поскольку разработка инфраструктуры доставки контента от крупных видеосервисов является сложной задачей, особенно с учетом масштабов России, объемов создаваемого контента и накопленного за годы пользовательского опыта, отметил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин подчеркнул важность для России иметь собственные сервисы доставки контента, в первую очередь для обеспечения технологического суверенитета.

«Радует, что у россиян есть платформа, на которой они могут без проблем со скоростью смотреть видео в высоком разрешении и многое другое. На примере VK мы видим контраст отношения к пользователям из РФ. Западные онлайн-площадки с предвзятостью относятся к россиянам, которая доходит до русофобии», – прокомментировал первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Развитием своей инфраструктуры занимается не только VK, но и другие отечественные онлайн-площадки, указал эксперт РОЦИТ Максим Ксензов. При этом отдельное внимание уделяется детской аудитории, отметил он.