Депутаты Госдумы поздравили россиян с Днем Государственного флага

Tекст: Валерия Городецкая

«Россия сегодня – флагман сопротивления диктату западного меньшинства. Мы первые решительно выступили против переписывания мировой истории, против управления мировыми ресурсами в интересах «золотого миллиарда» и против стирания идентичности народов мира, – указала Аршинова в своем Telegram-канале. – Пусть российский флаг всегда будет символом нашего единения и непоколебимой силы!»

Флаг России сегодня – это символ настоящей свободы и борьбы за нее, отметила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. Это также символ правды, здравого смысла и высоких нравственных ценностей.

«С Днем Государственного флага, друзья! Под бело-сине-красным триколором мы идем только вперед!» – написала Кузнецова в своем Telegram-канале.

В последние годы флаг России стал для народов множества стран подлинным символом силы и справедливости, сохранения традиционных ценностей и общечеловеческой морали, бережного отношения к традиционным мировым религиям и взаимного уважения всех народов мира, указал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

«Мы гордимся нашей страной. Гордимся ее достижениями, ее культурой, богатейшей историей и традициями ее народов! Там, где поднимается флаг Российского государства – туда приходят мир, справедливость и истинное равенство между людьми!» – написал депутат в Telegram-канале.

С Днем Государственного флага россиян также поздравили зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, замруководителя «Единой России» Евгений Ревенко, зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, замсекретаря Генсовета ЕР, сенатор Дарья Лантратова, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, депутат Олег Голиков, член комиссии ЕР по этике Михаил Терентьев, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, депутат Александр Якубовский, первый замруководителя ЕР Вячеслав Макаров и секретарь псковского регионального отделения ЕР Александр Козловский.