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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    22 августа 2024, 15:10 • Новости дня

    Депутаты Госдумы поздравили россиян с Днем Государственного флага

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский триколор является не просто красивым символом страны, но и символом справедливости и поддержки, отметила первый зампредседателя комиссии Госдумы по просвещению Алена Аршинова в поздравлении с Днем Государственного флага РФ.

    «Россия сегодня – флагман сопротивления диктату западного меньшинства. Мы первые решительно выступили против переписывания мировой истории, против управления мировыми ресурсами в интересах «золотого миллиарда» и против стирания идентичности народов мира, – указала Аршинова в своем Telegram-канале. – Пусть российский флаг всегда будет символом нашего единения и непоколебимой силы!»

    Флаг России сегодня – это символ настоящей свободы и борьбы за нее, отметила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. Это также символ правды, здравого смысла и высоких нравственных ценностей.

    «С Днем Государственного флага, друзья! Под бело-сине-красным триколором мы идем только вперед!» – написала Кузнецова в своем Telegram-канале.

    В последние годы флаг России стал для народов множества стран подлинным символом силы и справедливости, сохранения традиционных ценностей и общечеловеческой морали, бережного отношения к традиционным мировым религиям и взаимного уважения всех народов мира, указал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

    «Мы гордимся нашей страной. Гордимся ее достижениями, ее культурой, богатейшей историей и традициями ее народов! Там, где поднимается флаг Российского государства – туда приходят мир, справедливость и истинное равенство между людьми!» – написал депутат в Telegram-канале.

    С Днем Государственного флага россиян также поздравили зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, замруководителя «Единой России» Евгений Ревенко, зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, замсекретаря Генсовета ЕР, сенатор Дарья Лантратова, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, депутат Олег Голиков, член комиссии ЕР по этике Михаил Терентьев, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, депутат Александр Якубовский, первый замруководителя ЕР Вячеслав Макаров и секретарь псковского регионального отделения ЕР Александр Козловский.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

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    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    21 августа 2024, 16:26 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятые в плен иностранные наемники ВСУ не должны вноситься в обменные списки. Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) намерен выступить с соответствующей инициативой, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    «Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», – сказал Фадеев на пресс-конференции на тему «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что СПЧ внесет на рассмотрение свои варианты соответствующего нормативного акта. Политики и общественность одобрят это предложение, считает Фадеев.

    Ранее группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска.

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    21 августа 2024, 17:48 • Новости дня
    В Госдуме предложили ограничить заработок «беглых» артистов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Государственной думы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ разрабатывает меры, ограничивающие возможность получения доходов «беглыми» артистами и писателями на своих произведениях в России.

    Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев в своем Telegram-канале, эти решения будут направлены на то, чтобы дополнительно ограничить возможность заработка покинувших страну артистов и писателей, которые продолжают «поливать грязью Россию», передает РИА «Новости».

    Ранее в Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России.

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    21 августа 2024, 17:35 • Новости дня
    В Мурманской области объявлена угроза атаки БПЛА

    Губернатор Чибис сообщил об угрозе атаки БПЛА в Мурманской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, сообщил глава региона Андрей Чибис.

    «На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», – написал он в своем Telegram-канале.

    Чибис уточнил, что все меры по повышению безопасности уже приняты.

    В аэропортах Мурманска и Апатитов временно ограничили прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО уничтожила за ночь 45 украинских БПЛА над пятью регионами России.

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    21 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    @ Потырнике Михаил,Щукин Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 89-м году жизни умер народный артист России, советский и российский пианист Михаил Мунтян.

    О кончине музыканта сообщил народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, который с 1976 года являлся бессменным ансамблевым партнером Мунтяна, передает ТАСС.

    Михаил Мунтян родился в 1935 году, по окончании Института им. Гнесиных стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра. Пианист давал концерты в лучших залах США, Европы, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Его репертуар состоял из композиций Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Дебюсси, Чайковского, Глинки, Шуберта и других.

    Некоторые из выпущенных Мунтяном компакт-дисков получили престижные европейские награды, такие как Shoc и Diapason d’Or. В 2003 году музыкант получил звание народного артиста России.

    В июле умер композитор и музыкальный глава московского театра «Ленком» Сергей Рудницкий.

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    22 августа 2024, 07:36 • Новости дня
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    Богомаз: В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Климовском районе Брянской области российские пограничники и военные успешно отразили две попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что бой произошел в районе населенного пункта Забрама. Российские силы, задействованные в охране границы, вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами и нанесли им значительный урон.

    Богомаз подчеркнул, что на данный момент ситуация в районе боестолкновения находится под контролем российских военных. Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка приняты.

    По словам губернатора, украинская ДРГ состояла из более чем 200 человек.

    Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, была уничтожена.

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    21 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    @ Pete Marovich/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший советник кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил возможность его звонка президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.

    Отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Трампом, Хьюз сказал, что не отвечает за календарь звонков Трампа, но отметил, что он продемонстрировал способность общаться и сохранять общение с мировыми лидерами, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

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    21 августа 2024, 20:40 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения начальнику управления трансформации ФСИН по делу о взятке

    Суд заключил под стражу начальника управления трансформации ФСИН Тимченко по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Алексей Тимченко, задержанный по подозрению во взяточничестве, заключен под стражу.

    Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, передает РИА «Новости».

    Заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения Тимченко, прошло без представителей СМИ и зрителей. Их попросили удалиться из-за окончания официального рабочего дня.

    Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, Тимченко подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.

    Накануне сообщалось, что ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве.

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    21 августа 2024, 19:17 • Новости дня
    Беглов встретился с размещенными в Петербурге детьми из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с детьми, прибывшими в город из Курской области, и по видеосвязи пообщался с их родителями.

    «Сегодня вместе с ребятами из Курской области пообщались по видеосвязи с их родителями, оставшимися в регионе. Хорошо понимаю, что отправить ребенка одного в незнакомый город – волнительно. Рассказал мамам и папам про условия размещения детей, ответил на все интересующие вопросы по их пребыванию в Петербурге», – сообщил Беглов в своем Telegram-канале.

    Для детей в городе созданы все необходимые условия, с ними ведут работу психологи и педагоги, сообщил глава Петербурга.

    По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, на минувших выходных в Петербург из курского приграничья отправились почти 200 детей. Они уже посетили многие достопримечательности в Северной столице, отметил он.

    «Благодарю губернатора Александра Дмитриевича Беглова и жителей Санкт-Петербурга за поддержку!» – написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он добавил, что Петербург стал одним из первых городов, направивших гуманитарную помощь в Курскую область.

    Ранее сообщалось, что из приграничных районов Курской области вывезли около 13 тыс. детей.

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    22 августа 2024, 14:10 • Новости дня
    В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
    В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области иностранные граждане не смогут работать водителями такси и арендованных автомобилей, соответствующее решение принял губернатор региона по инициативе прокуратуры.

    Такое решение было принято в соответствии с федеральным законодательством, которое предоставляет региональным властям право устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности, сообщили в прокуратуре Ленобласти, передает ТАСС.

    Запрет будет действовать до конца 2024 года.

    Ранее политолог оценил меры по ограничению работы мигрантов в регионах России.

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    22 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    Аэропорт Волгограда ограничил прием и отправку самолетов после атаки БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    На прибытие и отправку рейсов в аэропорту Волгограда ввели ограничения из-за атаки украинских беспилотников на регион, часть рейсов задерживается, сообщила пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

    Согласно данным на онлайн-табло аэропорта, вылет и прилет семи рейсов был задержан в аэропорту Волгограда. В частности, рейсы Волгоград – Москва, один рейс Волгоград – Пермь, а также три рейса Москва – Волгоград, передает ТАСС.

    В данный момент действуют ограничения на прибытие и отправку рейсов.

    Ранее стало известно, что после атаки беспилотников ВСУ на аэродроме в Волгограде начался пожар.

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    22 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого будет обсуждаться обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    «Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России», – сказал Путин.

    В совещании принимают участие руководители правительства, в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, которому было поручено заняться вопросами социально-экономического характера в приграничье, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил президент.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    22 августа 2024, 09:47 • Новости дня
    МИД осудил новые ограничения на ВНЖ для россиян в Латвии

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что ужесточение Латвией требований к продлению вида на жительство для россиян носит русофобский характер и грубо нарушает международное право.

    По ее словам, новые требования, включающие обязательное подтверждение знания латышского языка и заполнение анкеты с политической окраской, являются ярким примером дискриминации по национальному признаку, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что такие действия рижских властей грубо противоречат основополагающим нормам международного права, закрепленным во множестве международных договоров.

    Также дипломат напомнила, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на подобные проявления русофобии со стороны Латвии, однако руководство этой страны продолжает игнорировать международное право и мнение большинства государств.

    Захарова выразила уверенность, что подобные действия Латвии не останутся без ответа со стороны международного сообщества и приведут к дальнейшей изоляции этой страны на международной арене.

    Ранее в СМИ появилась информация, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к спецоперации и Крыму.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разрыв с Россией превратил Латвию в транзитное захолустье.

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    22 августа 2024, 07:55 • Новости дня
    ПВО ночью уничтожила две ракеты и один беспилотник ВСУ над Курской областью

    Смирнов: ПВО ночью уничтожила две ракеты и один беспилотник ВСУ над Курской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью уничтожила две ракеты и беспилотник ВСУ в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что ночью в небе Курской области ПВО уничтожила две ракеты и беспилотник ВСУ.

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