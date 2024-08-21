Семьи офицеров: «Мы пришли на конкурс «Это у нас семейное» из любви к Родине»

В семье финалистов Горемыкиных, Лещенко из Волгограда несколько офицеров. «Нашей династии военных более 150 лет, конечно, это накладывает отпечаток на ценности нашей семьи, мы всегда чувствуем защиту наших мужчин, а смыслы, которыми мы живем, тесно связаны с укреплением Родины, ее безопасностью и процветанием», – рассказала мама Анна Лещенко.

Вслед за отцом, воевавшим в годы Великой Отечественной войны, захотел стать военным Владимир Григорьевич Лещенко, который в конкурсе «Это у нас семейное» представляет старшее поколение. Он с юных лет мечтал о воинской службе и стал командиром части в 28 лет. Прошел путь от старшего лейтенанта до полковника, принимал участие в защите советско-турецкой границы, а также в строительстве шахт для первых баллистических ракет. В 1992 году полковник Лещенко был уволен по выслуге лет и возрасту, имея ряд государственных и правительственных наград, в том числе медаль за боевые заслуги.

«Очень серьезные на службе военные, как правило, очень человечные и добрые вне ее. Наверное, эта разница между службой и жизнью позволяет острее чувствовать, больше ценить и радоваться обычным мелочам. И хотя папа нас всегда баловал, мы чувствовали ответственность. Я с детства соизмеряла последствия своих поступков, потому что не могла его подвести. А теперь мы уже не можем подводить своих детей», – отметила Анна.

Зять Анны Дмитрий Гребенников тоже полковник в отставке. Он нес военную службу более 30 лет, командовал Невским Краснознаменным ордена Жукова спасательным центром МЧС России имени Ленсовета, имеет ордена и медали за подвиги, совершенные в мирное время при разминировании и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сейчас руководит Северо-Западным региональным поисково-спасательным отрядом МЧС.

Мужская половина Горемыкиных, Лещенко подчеркивает, что женщины в их семье – очень сильные, ведь они наравне с мужчинами готовы защищать свою Родину.

«Первой военнослужащей в семье стала моя мама – Мария Ивановна. Она служила в звании старшего сержанта на должности радистки вместе с моим отцом в артиллерийской части, дислоцировавшейся на армяно-турецкой границе в Ленинакане, в 1967 году они поженились», – поделилась Анна.

Сейчас службу несет племянница Анны – Алина Пищулина, она уже получила звание подполковника внутренней службы.

В команде финалистов Дятчиных, Емельяновых из Липецка в День офицера чествуют папу Валерия, потомственного военного, который неоднократно награждался за верную службу.

«Когда ты растешь в военном гарнизоне, – пояснил папа Валерий, – гражданской жизни уже себе не представляешь. Кроме того, меня воспитали в любви к Родине, мой священный долг ее защищать».

За папой Валерием – как за каменной стеной, в этом уверены и его жена Елена, и две их дочери Александра и Екатерина. Своих девочек папа воспитывал в любви и вере в них, поэтому Катя и Саша неоднократно побеждали в разных художественных, образовательных конкурсах. 19-летняя Екатерина сейчас студентка МГТУ им. Н.Э. Баумана, ее будущая профессия – инноватика. Но она справляется, ведь папа Валерий с детства учил пунктуальности и прививал навыки планирования. Еще папа – хороший организатор. В школе, где учились дочери, он стал знаменитостью, научив десятки школьников правильно маршировать, соблюдать дистанцию и выносить флаг.

Именно папа выступил инициатором участия в конкурсе «Это у нас семейное», а любовь, уверена мама Елена, помогла им выйти в финал. Скоро вся семья отправится в совместное путешествие, что очень кстати, ведь семья очень любит проводить время вместе.

Семья финалистов Минеевых, Игликовых, Вахрушевых из Санкт-Петербурга в День офицера поздравляет дедушку Габбаса Амировича – подполковника запаса, участника боевых действий в Афганистане, Чечне.

«Папе с детства хотелось служить, очень привлекала военная романтика дальних гарнизонов. Он начал службу на заставе в Хабаровском крае лейтенантом, затем окончил военную академию в Москве, служил в Екатеринбурге, конечно, нам приходилось переезжать, но жить с папой-офицером – это того стоит», – рассказала мама Гузель.

По ее словам, военный в семье – это уважение, дисциплина и ответственность.

«Папа воспитал нас самостоятельными, ответственными людьми. В уважении к старшим, любви к Родине он старался развивать в нас творческие способности. Вне службы наш папа очень мягкий, любящий и понимающий человек, который всегда готов прийти на помощь и поддержать. Мы потому и пришли на конкурс «Это у нас семейное» – из любви к Родине и уважения к традициям. Этому всю жизнь учил папа», – добавила дочь Асель.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

