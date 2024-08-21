Собаку Алена Делона решили не усыплять, несмотря на волю актера

Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?0 комментариев
Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?0 комментариев
Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.15 комментариев
В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.11 комментариев
Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.
Десантник завершает свое видео словами «быть добру».
Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.
Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.
На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.
Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.
Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны в своем Telegram-канале.
Во вторник Белоусов провел заседание Совета по безопасности пограничных территорий, в ходе заседания замглавой совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
ВАЗ-2107 стал самым популярным отечественным автомобилем на вторичном рынке
Всего в течение июля в России было продано 546,2 тыс. подержанных автомобилей, что почти на 10% больше, чем в июне, и на 6,7% больше, чем в июле прошлого года, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные «Автостата».
Отмечается, что рейтинг продаж на вторичном рынке уже шестой месяц возглавляют автомобили ВАЗ-2107. Эксперты связывают популярность модели с ее доступностью, простотой обслуживания и низкой стоимостью запчастей.
«Спрос на «Жигули» действительно устойчив, прежде всего в силу доступной цены. Пожалуй, это сейчас единственный вариант, который в почти безупречном состоянии по кузову можно приобрести за 200 тыс. рублей без неприятных сюрпризов с документами», – пояснил эксперт по подержанным автомобилям и их обслуживанию Алексей Островский.
По словам хозяина московского автосервиса Сурена Баблояна, достоинством ВАЗ-2107 является простота ремонта и дешевизна запчастей, которые «не надо искать, есть в любом магазине».
Он отметил, что «Жигули» – это машина, в которой «просто нечему ломаться», поскольку в них почти нет, по современным меркам, бортовой электроники.
Швейцария заявила, что Россия не стала участвовать в мероприятиях в честь 75-летия Женевской конвенции
Приглашения получили все члены СБ, это неофициальная поездка, сказал Бидо РИА «Новости». Российская миссия заявила, что не поедет в Женеву, пояснил собеседник.
Федеральный совет Швейцарии заявил, что миссии обсудят в Женеве соблюдение и укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет.
ФСБ задержала ученого в Москве по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб
Дело завели по статье «Государственная измена», мужчину задержали по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Согласно данным следствия, подозреваемый вошел в контакт с украинскими спецслужбами, после начала СВО он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России, чтобы нанести ущерб информационной безопасности страны.
Также подозреваемый собирал данные о российских военных и передвижении военной техники.
Кроме того, на постоянной основе он перечислял свои деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для закупки оружия, военной техники и экипировки ВСУ.
Мужчина уже дал признательные показания, его арестовали.
Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, намеревавшегося перебраться на Украину через Брянскую область, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск.
С помощью десяти тематических маршрутов можно совершить виртуальное путешествие по павильонам выставки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Например, маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов» предлагает детально изучить экспозиции, посвященные всем 89 регионам России.
Здесь можно погрузиться в атмосферу выставки, посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции. Один из самых популярных маршрутов «Узнавая Россию. ДНК регионов» – здесь можно детально рассмотреть экспозиции в павильоне №75, где были представлены все 89 регионов России. Каждый стенд рассказывал об особенностях разных территорий, народах и их традициях. Следующая тема «Комфортная жизнь в городе» показывает достижения в строительстве, логистике и технологиях, которые повышают качество инфраструктуры и развивают наши регионы.
Маршруты «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Наука и просвещение», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Технологичная Россия», «Природоград», «Ярмарки России» и «Российская Арктика» раскрывают перед зрителями широкий спектр тем, от развития городов и сельского хозяйства до достижений в науке и технологиях, а также вопросов экологии и освоения Арктики.
Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го по указу президента. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ежедневно гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. За все время проведения площадку посетило 18,5 млн человек.
В начале июля президент России Владимир Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».
Как сообщил Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы, Украина попросила срочно передать ей 17 гусеничных и десять колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (это позволяет переместить один или два основных боевых танка), 27 пожарных и 25 санитарных бронемашин, передает ТАСС.
Указывается, что они якобы необходимы Киеву «для спасения людей и разбора завалов».
Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.
ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве
Он был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России, сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Кроме того, будет проведена служебная проверка.
В июне суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму.
Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.
«Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.
Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.
По данным медслужб, погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, 79 человек были госпитализированы, среди пострадавших четверо детей, передает ТАСС.
В результате обстрела также пострадали жилые дома и гражданские объекты.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.
«Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».
Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника
По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.
За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.
По его словам, двое жителей соседнего сели Гуево переплыли реку Псел, пытаясь уйти от ВСУ.
«Дорога как раз под речку ведет, и солдат ВСУ вылез из пикапа, а они только на берег вышли. Расстрелял», – передает ТАСС слова жителя.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.
Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».
«Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин.
Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».
«Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».
Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.
Новые малые и большие АЭС планируется возвести в Ростовской, Свердловской, Челябинской, Томской областях, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Также их построят в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО и Якутии.